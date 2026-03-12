我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄧麗君經典回聲音樂會《但願人長久》將於6月6日於高雄流行音樂中心海音館登場。（圖／高雄流行音樂中心提供）

一代歌后鄧麗君逝世31年，高雄春天藝術節為致敬她，將於6月6日舉辦鄧麗君經典回聲音樂會《但願人長久》，門票於明（13）日中午12點正式開搶。音樂會邀請金曲歌后彭佳慧、曹雅雯與療愛歌姬林凡同台獻唱，彭佳慧與林凡表示，兩人只要一開口唱起這些經典旋律，腦海就會立刻浮現奶奶與外婆的身影，這次要唱鄧麗君歌曲，可說是充滿洋蔥與思念的演出。彭佳慧表示，接到演出邀約時直呼既榮幸又興奮，她回憶起20年前，曾在音樂劇中飾演鄧麗君並赴海外巡演的奇妙緣分。對她而言，鄧麗君的歌聲代表了對奶奶的思念，童年時陪奶奶去市場，耳邊總會傳來〈你怎麼說〉的旋律，因此現在每次演唱這首歌，都會讓她想到奶奶。林凡也表示，外婆生前最喜歡的歌曲是〈月亮代表我的心〉，每次只要唱起這首歌，外婆慈祥的身影就會浮現在腦海。她盛讚鄧麗君處理歌曲細節的完美，希望能用自己的歌聲，帶給觀眾最溫柔動人的回味。本次音樂會集結彭佳慧、曹雅雯、林凡三位實力派女聲，由高雄市交響樂團以百人管弦樂編制擔綱現場演奏。團隊將〈月亮代表我的心〉、〈甜蜜蜜〉與〈我只在乎你〉等膾炙人口代表作重新編曲，在保留原曲細膩情感的同時，注入大型交響樂的磅礴張力，帶領跨世代的樂迷重溫經典的歷久不衰。樂壇教父李宗盛都曾盛讚：「演藝圈很多人是奇蹟，但唯有鄧麗君可以稱為傳奇。」