我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李玉璽（左起）、鄭智善、楊銘威、川越達也與Dora出席實境節目《開火開伙》媒體見面會。（圖／記者吳翊緁攝影）

許允樂婆媳關係出狀況？李玉璽：要拚做人了

▲李玉璽（左）在《開火開伙》擔任二廚角色，輔佐鄭智善完成一道道美食。（圖／記者吳翊緁攝影）

《開火開伙》環島拍攝17天！全台12地跑遍遍

藝人李玉璽去年12月宣布與許允樂結婚，今年1月傳出男方媽媽曾反對婚事，主因和生育問題有關，婆媳關係恐怕存在未爆彈，時隔2個多月，今（12）日李玉璽出席TVBS全新實境節目《開火開伙》媒體見面會，談及此事面露傻眼，吐露許允樂跟媽媽之間根本沒有疙瘩，「她們關係真的很好，我們看到（新聞）也覺得很奇怪」，並強調夫妻倆正積極做人，調理身體為優先，仍舊堅持先有小孩，屆時再辦婚宴。李玉璽與許允樂結婚4個月，依舊享受熱騰騰的人夫身分，今現身《開火開伙》媒體見面會，整個人明顯消瘦一圈，原來前陣子罹患腸胃型感冒，許允樂在旁悉心照料才迅速康復，被關心道對方，女方先前傳出與媽媽因生育問題產生嫌隙，李玉璽再度駁斥，「她們關係真的很好，沒有問題，我們看到（新聞）也覺得很奇怪。」李玉璽也笑說，與許允樂做人計劃一直觀望著，從以調養身體為重，慢慢地循序漸進，因為目標是「先有小孩，婚宴之後再說。」說完他稱讚起女方體貼舉動，出外景工作之前，許允樂幫忙收拾行李，內心倍感溫暖，希望此次環島外景挑戰，對方可以來探班，「還不知道整個過程，我們邊走邊看！」言語間流露滿滿幸福感。談起在《開火開伙》擔任二廚角色，李玉璽自認廚藝不好，先前於另一節目洗禮，如今著墨刀工與備料，私下在家庭生活中，在廚房裡的角色也如此，「平常都老婆在煮，我有時候也會，但現在就主動說『備料我來！』我之前有在比賽做了紅燒魚，這是最厲害的。」舉手投足間，看得出李玉璽蛻變成熟、穩重男人，相當有感。TVBS原創節目《開火開伙》於明展開環島拍攝17天，餐車將陸續現身宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、南投、台中、新竹及台北等地。關注「TVBS綜藝這檔事」IG、FB，民眾就有機會捕捉野生的《開火開伙》團隊，親自品嚐兩位主廚運用台灣在地食材打造創意料理，在街頭享受獨一無二的味蕾饗宴。