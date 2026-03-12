我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊瓊瓔「萬人挺瓔團結大會」，第一場最大卡司是沈文程。（圖／楊瓊瓔提供，2026.03.12）

▲楊瓊瓔公布太平場「萬人挺瓔團結大會」的卡司。（圖／楊瓊瓔提供，2026.03.12）

國民黨台中市長電話民調進入短兵相接，江啟臣與楊瓊瓔後天下午各自進行造勢活動，江啟臣選在舊市區辦見面會，場地僅能容納千人，但號稱有「重量級政壇神秘嘉賓」；楊瓊瓔的「萬人挺瓔團結大會」延續她參選立委時的一貫風格，邀請多位台語歌手演唱，地方人士笑稱，黨內初選第一場肉搏戰，已經成為「沈文程對決江啟臣」的見面會人氣大比拚。藍營台中市長電話民調，將於25日至31日晚上6點至10點之間進行，台中紅派大老廖了以今（12）日上午邀請胡志強等多位前市長、前議長力挺江啟臣，台中市4名藍委全部到場。見對手打團體戰，楊瓊瓔強調「市民最大」，大家都是為台中在努力，她尊重也感謝所有前輩指導跟支持，自己的實力累積在基層，會繼續衝刺。江啟臣的第3場見面會，14日下午在立委羅廷瑋選區、南區國光路醒修宮舉行，醒修宮腹地不大，依過去經驗至多容納千人。江啟臣陣營號稱當天的神秘嘉賓將是令人期待的「重量級政壇人士」。楊瓊瓔今天正式公布兩場「萬人挺瓔團結大會」時間地點，分別是14日下午3點在台電大雅服務所旁停車場、21日下午3點在太平運動場登場。第一場由藝人黑面主持，表演者有沈文程、曾心梅、蔡佳麟、喬幼等歌手；第二場主持人是芳儀，歌手有陳孟賢、袁小迪、向蕙玲、李子森、杜忻恬，充分體現「市民最大、市民做主！」的造勢主軸。民眾開心喊「根本是免費的偶像見面會」！有趣的是，楊瓊瓔完全未沒提到哪些政治人物將幫她站台，只強調活動呈現溫馨、歡樂的氛圍，透過音樂表演、民眾分享與交流互動，傳達「市長與市民站在一起」的核心理念。地方人士討論兩邊造勢活動時，私下認為楊瓊瓔找一堆大咖台語歌手助陣，在舊縣區有一定號召力，也讓後天的造勢大比拚，從姊弟之爭變成「沈文程對決江啟臣」之戰。