年底將舉行地方首長大選，民進黨在台北市、桃園市的人選未定，台北呼聲高的分別有行政院副院長鄭麗君、101董座賈永婕，桃園則有總統府副秘書長何志偉、立委王義川。對此，資深媒體人黃暐瀚今（12）日分析表示，為了派系平衡，王義川的機會還是比何志偉高一點，而賈永婕出來選的可能性不是沒有，但台北市可能還是會派鄭麗君。
黃暐瀚今上《NOWnews今日新聞》的自製網路政論節目《鄉民大學問 ep.132》指出，很多角度來看，人氣夠嗎？仇恨值高嗎？如果仇恨值高就很難勝選了。站在評論員角度來看，綠營在台北、桃園太難打，尤其是桃園更嚴峻，六個立委都是國民黨的，張善政民調又這麼高。何志偉看起來有意願又有準備，但王義川還是比較有可能。
黃暐瀚認為，因為台北市沒有正國會的選擇，新北市已經是蘇系蘇巧慧，台中派新系何欣純，台南陳亭妃已經離開正國會，那現在六都當中沒有正國會的人。如果這樣，王義川至少能在六都中成為一個正國會的人，派系平衡，他的機會不低。
至於綠營台北市長候選人？黃暐瀚提到，雖然也有人喊要賈永婕來選，她也聲量高、進廚房不怕熱，但他認為綠營應該就會是派鄭麗君了。
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃暐瀚認為，因為台北市沒有正國會的選擇，新北市已經是蘇系蘇巧慧，台中派新系何欣純，台南陳亭妃已經離開正國會，那現在六都當中沒有正國會的人。如果這樣，王義川至少能在六都中成為一個正國會的人，派系平衡，他的機會不低。
至於綠營台北市長候選人？黃暐瀚提到，雖然也有人喊要賈永婕來選，她也聲量高、進廚房不怕熱，但他認為綠營應該就會是派鄭麗君了。