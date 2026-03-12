我是廣告 請繼續往下閱讀

代工大廠和碩昨日召開法說會，表示看好AI伺服器業務今年將迎來爆發式成長，出貨動能有望成長10倍以上，並帶動整體營運逐季增溫，且董事會通過擬配發現金股利4元，激勵今（12）日股價開盤急拉鎖漲停，收盤還有逾2.3萬張排隊委買。和碩早盤73.5元跳空開高，盤中亮燈漲停鎖住77.1元，且一舉收復所有均線，成交爆出36193張大量，收盤還有23000張委買，氣勢驚人。和碩去年營收1.12兆元，年減0.7%；毛利率3.8%，年減0.3個百分點，主因去年第二季匯率波動，以及消費性電子因終端需求減弱，導致出貨不如預期；營益率1%，年減0.1個百分點；稅後純益144.03億元，年減14.7%，每股純益5.39元；和碩董事會也通過擬配發現金股利4元。和碩共同執行長鄭光志表示，伺服器業務將延續去年出貨動能，預期今年將逐季成長，下半年動能更強，由於伺服器基期較低，今年有望成長10倍以上。他指出，去年第四季起AI伺服器已開始出貨，加上邊緣AI也有滿大幅度的成長，對今年AI相關業務極具信心。鄭光志提到，輝達GB300為今年AI伺服器業務的成長主力，且和碩也是新一代 Vera Rubin成員之一，預期樣品很快就能取得驗證，而德州廠將於3月底至4 月初試產。