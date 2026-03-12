我是廣告 請繼續往下閱讀

川普政府對等關稅法源2月遭美國最高等法院推翻，近期頻繁找其他關稅工具彌補。美國政府近2天紛紛對各國祭出《關稅法》第337條款、《貿易法》第301條調查，台灣更是雙雙上榜。經濟部長龔明鑫今（12）日受訪表示，詳情將由行政院經貿談判辦公室（OTN）溝通，也會在337條款上的專利問題協助廠商。據《1930年關稅法》第337條款，美國廠商可以向美國國際貿易委員會（USITC）提出申訴的設計專利侵權調查案，屬於尋求保護其智慧財產權的法律途徑之一。《貿易法》第301條是當外國違反貿易協定或採取「不合理、歧視性」做法限制美國商務，造成美國商務損失，由美國貿易代表署（USTR）主導調查 。USITC日前宣布，據通用汽車（GM）所提專利侵權投申訴，將對台灣和中國達20家的汽車零件公司啟動「337條款」貿易調查。無獨有偶， USTR在11日宣布，啟動新一輪301條款調查，葛里爾（Jamieson Greer）在一場電話記者會中表示，這項調查將檢視特定經濟體中，與製造業結構性產能過剩及生產相關的做法、政策等，調查對象包括中國、歐盟、新加坡，綁上也出現台灣。葛里爾表示，美國之前與許多國家已經達成的貿易協定，與這些301條款調查「無關」；若特定國家希望維持之前談妥的協議待遇，這些因素將會被納入考慮。對於美國301調查出招，影響到台灣半導體、工具機、機械、機器人等產業。對此，龔明鑫說，有關於301條調查，今天上午行政院已經有對外說明，因為這涉及與美方的談判，還是由OTN來做說明比較好，並說台美有密切的聯繫跟溝通，應可以透過取得更好結果。至於經濟部身為智慧財產主管機關，龔明鑫說，行政部門一向的立場一定要依法行政。既然有法律規定，我想企業界不管是遵守本國法律，或者是產品賣到其他國家，還是要遵守當地的智財法令；目前經濟部已與業者聯繫，如果有任何人需要協助，「我們會提供協助，過去也有一些經驗。」