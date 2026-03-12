遠東百貨母親節熱身檔期「美麗購物節」即將在3月20日至4月17日登場，今年化妝品回饋最高達15％，是換季以及保養升級的好時機。而遠東百貨也透露未來的展店規劃，目前仍在重建的西門遠百寶慶店以及新北市TPARK園區遠百，完工與消費者正式見面最快要等到2029年，至於先前透露台中有機會再展店的規劃，則是仍在評估中，選址主要需要滿足四大條件，包括土地面積、建造成本、區域消費力與整體市場潛力。
遠百最快2029年有新百貨登場！西門寶慶、新北TPARK園區遠百
遠百副總經理暨營運長林彰豐今（12）日表示，2025年遠百合併營收達340億元；2026年初在春節長假帶動下業績成長，加上民眾消費信心回升，今年截至目前營收已成長9％。接下來母親節熱身檔期「美麗購物節」將於3月20日登場，展望2026年全年，遠百營收目標成長2%至3%。
談到遠東百貨最新展店計畫，林彰豐指出，西門遠百寶慶店以及TPARK園區遠東百貨，最快要等到2029年才會與消費者見面，兩個新賣場規模皆達萬坪以上。不過目前進駐品牌仍未展開洽談，預計要到百貨開業前一年半才會陸續啟動。
至於先前提到遠百有意在台中再開第二間百貨，林彰豐表示，台灣百貨業競爭激烈，接下來台中包括台中漢神洲際、D-ONE第一大天地等新商場也將陸續開幕，2030年後還有台中101置地廣場、台中超巨蛋商場等。遠百若要持續擴展台中版圖，主要會考量是否有合適面積的土地、建造成本、區域消費力與整體市場潛力，事實上「只要有好的地點、好的土地，全台都不排除有展店機會」。
遠百母親節熱身檔期「美麗購物節」登場！回饋最高飆到15%
遠百「美麗購物節」即將在3月20日至4月17日開跑，回饋率直衝15%，
目標挑戰母親節檔期120億業績成長5%，要打造兼具質感與精準回饋的春日購物體驗
美麗購物節化妝品內睡衣單筆3000元送300元、單筆滿1萬加送200元。持遠百APP會員百貨服飾單筆4000元送300元，保健器材單筆5000元送500元，大家電單筆滿1萬送1000元。百貨服飾高額消費加碼當日累計每滿3萬元加送600元。
遠百竹北獨家推出憑遠百APP會員於1F指定精名品櫃位刷遠東商銀信用卡單筆消費滿5萬元加贈500元商品券（限量400份）。台中大遠百即日起至4月6日（首19日）期間，於國際精品指定櫃位及8樓 MEISSEN 頂級瓷器，當日單櫃消費滿1萬元即送500元；針對特定國際精品指定櫃位更祭出單櫃滿 1萬元送1000元，相當於10％的回饋力度。
台中「漢神洲際購物廣場」4/10搶先開幕
台灣百貨業百家爭鳴，台中「漢神洲際購物廣場」宣布將於 4月10日正式開幕營運。商場規模龐大，匯集超過 500個品牌，其中約 150家為全台首店、台中獨家品牌或特色旗艦店。國際美妝品牌多以精品店型設計呈現；餐飲品牌則以多元主題式特色餐廳為亮點，成為商場的重要特色之一。商場還有電影院進駐，預計將在2026年底正式營運。
漢神洲際購物廣場坐落於中彰投最重要的交通樞紐74號快速道路，並串聯國道1號、國道4號，將以開闊挑空與自然採光為設計特色，6.6萬坪的空間將規劃地下4層、地上7層，加上立體停車場。
目前已知進駐品牌，包括漢來美食旗下全台最難訂位的 Buffet「島語」台中首櫃、頂級粵菜名店「名人坊」；初魚集團全台首櫃高級餐廳、屋馬集團全台首櫃全新業態餐廳、金色三麥集團運動酒吧全新型態台中首櫃、馬辣集團時尚火鍋餐酒館台中首櫃。
資料來源：遠東百貨、漢神百貨
