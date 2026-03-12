我是廣告 請繼續往下閱讀

▲遠百寶慶自1972年創始後開幕第51年，於2023年8月動工拆除重建，是全台第一個原地改建的百貨。（圖／記者鍾怡婷攝）

遠東百貨母親節熱身檔期「美麗購物節」即將在3月20日至4月17日登場，今年化妝品回饋最高達15％，是換季以及保養升級的好時機。而遠東百貨也透露未來的展店規劃，目前仍在重建的西門遠百寶慶店以及新北市TPARK園區遠百，完工與消費者正式見面最快要等到2029年，至於先前透露台中有機會再展店的規劃，則是仍在評估中，選址主要需要滿足四大條件，包括土地面積、建造成本、區域消費力與整體市場潛力。遠百副總經理暨營運長林彰豐今（12）日表示，2025年遠百合併營收達340億元；2026年初在春節長假帶動下業績成長，加上民眾消費信心回升，今年截至目前營收已成長9％。接下來母親節熱身檔期「美麗購物節」將於3月20日登場，展望2026年全年，遠百營收目標成長2%至3%。談到遠東百貨最新展店計畫，林彰豐指出，西門遠百寶慶店以及TPARK園區遠東百貨，最快要等到2029年才會與消費者見面，兩個新賣場規模皆達萬坪以上。不過目前進駐品牌仍未展開洽談，預計要到百貨開業前一年半才會陸續啟動。至於先前提到遠百有意在台中再開第二間百貨，林彰豐表示，台灣百貨業競爭激烈，接下來台中包括台中漢神洲際、D-ONE第一大天地等新商場也將陸續開幕，2030年後還有台中101置地廣場、台中超巨蛋商場等。遠百若要持續擴展台中版圖，主要會考量是否有合適面積的土地、建造成本、區域消費力與整體市場潛力，遠百「美麗購物節」即將在3月20日至4月17日開跑，回饋率直衝15%，