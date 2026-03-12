我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MC DingDong直播失控，暴怒出拳揍女網紅，畫面瘋傳社群。（圖／YouTube@뉴스1 연예TV）

MC DingDong直播被惹怒 出拳毆打女直播主

MC DingDong兩年前酒駕 形象全毀慘無工作

酒駕風波重創形象的南韓主持人MC DingDong（MC딩동），近年轉往網路節目尋求復出，沒想到卻在直播鏡頭前再度爆出暴力爭議。近日一段影片在韓網瘋傳，他在節目中遭女直播主調侃過去酒駕事件後情緒失控，竟當場抓住對方頭髮連揍數拳，整個過程直接被直播出去，即使現場緊急喊「卡」、要求關鏡頭仍被完整拍下，不過DingDong發文表示，部分影片被斷章取義瘋傳，如果有做出不當的行為，他一定會負責到底，若是造謠，已委託好律師提告，絕不寬貸。事發當時，MC DingDong正參與一檔網路直播節目，節目邀來3名女網紅與他互動，內容設定是依照觀眾留言要求，對主持人撂狠話甚至罵髒話，沒想到氣氛逐漸升溫，其中一名女直播主提到他過去酒駕與逃逸事件，MC DingDong瞬間失控，直接抓住對方頭髮並連續揮拳，口中還不斷飆出髒話，場面直接失控。整起衝突過程全被直播LIVE出去，現場工作人員一度大喊「把攝影機關掉」，但實際上畫面並未真正關閉，只是把鏡頭轉向其他方向。隨後直播中仍可聽見巨大碰撞聲，其他在場直播主也露出驚恐表情，最後MC DingDong怒氣沖沖離開現場，混亂畫面迅速在社群瘋傳。遭施暴的女直播主事後就醫，醫師診斷傷勢需約2週才能痊癒，也透露MC DingDong曾試圖以1000萬韓元（約台幣23萬元）和解，但她拒絕收下，全案目前已進入司法程序。女方也透露事件對她造成嚴重心理創傷，每次看到影片都會心跳加速、手發抖，「就算努力裝作沒事，我也是人，因為惡意留言真的讓我很想死。」一度有輕生念頭，請求大家不要再PO出未打碼的影片。但她也特別澄清一個被誤傳的細節，指出抓頭髮後聽到的「啪」一聲，其實是麥克風被丟出去的聲音，並非其他攻擊聲響，呼籲停止散布錯誤說法。事件曝光後，MC DingDong昨天在IG發文，說自己沒有輕忽事情的嚴重性，對需要負責的部分會負責到底。不過他也強調，有部分內容與事實不符，卻被當作既定事實散播，「相關真相會透過法律程序與調查釐清。」並預告將採取法律行動，同時向外界致歉。MC DingDong過去就曾因酒駕重創形象，2022年2月他酒後駕車在首爾城北區下月谷洞一帶被警方攔查時拒絕停車，甚至逃逸約4小時才被逮捕，酒測結果顯示血液酒精濃度達0.08%以上，已達吊銷駕照標準，逃逸過程中還撞擊警車並威脅警員。最終法院依違反道路交通法（酒駕）、特殊公務執行妨害、特殊公務執行妨害致傷等罪名，判處有期徒刑1年6個月、緩刑2年。如今好不容易嘗試重回螢光幕，卻又因直播暴力事件再度捲入爭議，MC DingDong也說：「其他罵我的話我都能接受，但一聽到『2年前那件事』就會想起創傷，也會想到孩子，所以一時情緒失控。過去一年半完全沒有工作，好不容易想重新努力生活，結果聽到那樣的話。」他也低頭表示：「我不會再酒駕了。」大家好，我是MC DingDong。針對近日在網路與社群上瘋傳的影片，我想親自說明。目前在網路上流傳的內容中，其實與事實不符，或只憑部分片段就被扭曲、過度解讀的情況。我很嚴肅看待這起事件，目前也已透過法律代理人，著手進行包括民事與刑事在內的相關法律應對。特別是未經同意，在未打馬賽克的情況下擅自上傳或散播影片與照片的行為；以及在事實尚未確認的情況下，斷章取義的散播相關內容；還有包含惡意誹謗或不實指控的貼文與留言，我都不會寬貸，會強硬透過法律應對。目前案件已進入調查與法律程序，因此在事實尚未查明之前，若持續散播未經確認的猜測性主張或片面內容，可能會造成新的傷害。懇請大家在事實釐清之前，克制轉傳與惡意攻擊。我本人也不會輕忽這件事的嚴重性，對於需要負責的部分，會抱持負責到底的態度面對。但對於與事實不符的內容被當成事實持續擴散的情況，我不會再坐視不管。一切真相都會透過法律與調查釐清。對於讓大家感到擔憂，我深感抱歉。 MC DingDong敬上。