民進黨立委王定宇近期傳出桃色風波，傳出讓黨內高層震怒，可能拔掉他中常委職務，外界更質疑恐是派系內鬥。對此，台北市議員游淑慧今（12）日指出，綠營男性風流非罕事，王定宇自己又不夠小心被拍到，但是對他的政治路應該不會有影響。同樣地，政治評論員黃暐瀚也認為，王定宇沒有要選市長，何況其交友狀態還在法律可接受的範疇內，雖影響社會形象，但應不會影響後續的政治路。
游淑慧今上《NOWnews今日新聞》的自製網路政論節目《鄉民大學問 ep.132》指出，這應該不是政黨內鬥，因為對綠營男性來說，風流不是問題，不管是交友、特殊場所的選民服務都很常見，除了一位趙天麟比較衰，交到一個親中、愛中的朋友，政壇路才遇到困難，但其他人像是王家三兄弟都有發生過緋聞，但都沒困難。
游淑慧進一步認為，該風波不是內鬥，應是王定宇情海上的對手把它抖出來的，王定宇自己也不夠小心，大家都知道他是犯桃花的高危險群、復發率高，狗仔不盯他，盯誰？他情場上的對手可能看不下去，要吃又要拿，才抖出來，但對王定宇在台南的支持者並沒差。
同場的黃暐瀚也表示，現在正好在議員初選期間，負面新聞突然蹦出來，可能是真、是假，通常會影響到選舉輸贏，但王定宇這件事應該是私事糾紛，讓當事人有點情緒上的不滿，不過王定宇的交友狀態還在法律可接受的範疇內，雖影響社會形象，但他也只有在當立委，應不會影響王定宇政治的路。
