日本人氣漫畫作品《中華一番！》續作《中華一番！極》，去年底因為作者小川悅司把主角「小當家」劉昴星畫死，苦惱很難把劇情圓回來，甚至停刊一個月還求助AI。不過今（12）日作者宣布，從196話開始將進入「冥界篇」，讓大批粉絲嗨翻：「想看到紹安、阿貝師傅跟小當家組隊！」
《中華一番》冥界篇連載開始！小當家踏入地獄冒險
漫畫家小川悅司去年底因為在《中華一番！極》作品中，不小心將主角小當家畫死，自己想不出如何補救劇情，因此在今年1月一度休刊，也發文向讀者求助。
不過，今（12）日小川悅司在社群X上宣布，《中華一番！極》即將踏入出人意料的「冥界篇」，一本關於烹飪維持生命的藝術的漫畫，竟然踏入了禁忌領域。
其中，第197話標題「賽之河原」（さいのかわら），是日本民間信仰中，比父母早逝的孩子在「三途川」河岸受苦的地方。孩子們需堆積石塔供養雙親，但鬼會不斷破壞石塔，象徵「徒勞」與「得不到回報的努力」。
小川悅司今（12）日先行公布的情報畫面中，也能看到有其他孩子在堆積石塔的畫面，暗示小當家真的已經進入冥界。
《防雷！以下有劇透！》
小當家復活失敗了！準備踏入地獄煮飯
據東立出版社公開《中華一番！極》的劇情中，第195話小當家因為宮廷內膳房副主廚「卡卡」施法，請出帝江大人賜與力量，「把小當家的『粒子』所在位置傳授給他」，嘟嘟一行人想起消失的劉昴星卻感到更加悲痛，無法好好安葬他，而一顆顆粒子雕塑出竟然真的雕塑出劉昴星的外型，令全場發出驚嘆。
但到了第196話，劇情畫風又驟然轉變。帝江大人表示：「劉昴星的粒子已經散逸得太廣」，最終小當家的復活宣告失敗；而第197話則正式進入「冥界篇」，小當家已經抵達地獄的三途川。
離譜劇情曝光後，也讓大批讀者驚呼：「作者真的有看網路論壇啦，真的進入冥界篇了」、「冥界篇可以讓已經掛掉的人氣角色現身，很聰明的一手」、「想看阿貝師傅、李嚴、紹安跟小當家見面組隊」、「該不會真的要煮飯給閻羅王吃了吧」。
資料來源：東立出版社、小川悅司X
