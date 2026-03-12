我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「東日本大地震15周年自行車環台感謝之旅」團長一青妙女士贈送活動布條給黃偉哲。（圖／南市府提供）

▲ 黃偉哲一一向團員致意。（圖／南市府提供）

台南市近年與日本在多場震災、風災中持續維持互助關係，建立起彼此雪中送炭的情誼，今（12）日「東日本大地震15周年自行車環台感謝之旅」團隊(騎士33名)行抵台南，市長黃偉哲除一一向團員們致意，也強調台日像兄弟姊妹般的友誼非常難能可貴，雙方都期許未來繼續維繫台灣、台南與日本的友誼。黃偉哲特別以台南美食為團隊接風洗塵，團員們對台南產的柚子汁、柚子氣泡飲、當季水果、鳳梨酥等都讚不絕口。發起人一青妙女士表示，台南是全台灣食物最好吃、最有人情味、風景最漂亮的城市，這次一到台南，延途就遇到許多友人加油打氣，感覺就像回到自己家，也推薦團員們之後再訪台南旅遊。黃偉哲表示，十分佩服大家能夠以行動力挺台日友好。黃偉哲感謝地說，台日之間的友誼已不言可喻，從東日本大地震（311地震）、2016年南台強震，雙方就互相給予非常多的關懷與協助，疫情期間日本也捐贈許多疫苗給台灣，去年發生楠西地震，台南的友誼市也主動伸出援手，如此像兄弟姊妹般的友誼非常難能可貴。這次自行車感恩環台團隊3月7日從總統府前出發，預定9天騎約900公里完成環島，團隊中有許多與台南淵源深厚的友人，其中發起人一青妙女士本身就是台南市親善大使。