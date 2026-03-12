我是廣告 請繼續往下閱讀

受惠記憶體缺貨漲價，再加上去年營收與獲利皆創歷史新高，宜鼎（5289）今（12）日表現強勁，成功站上千元關卡，成為記憶體模組廠中第一個千金股，終場收在1030元，成為台股第38千金。全球記憶體龍頭三星電子的勞資僵局正持續升溫。由於獎金協商破裂，三大工會本週發起集體行動，投票率已衝破60%。由於三星DRAM產量占全球約25%，市場高度警戒一旦罷工成真，高頻寬記憶體（HBM）產線恐將中斷，這也讓具備穩固原廠料源關係的台廠，在供應短缺之際更具議價優勢。也因此，宜鼎今日股價氣勢如虹，開盤一口氣突破千元關卡，盤中最高來到1065元，上漲逾7%，終場上漲35元或3.52%，收在1030元，是繼群聯（8299）之後，台股第二檔記憶體千金股，同時也是記憶體模組廠第一檔千金股。宜鼎主力業務為工業級儲存及記憶體，供應客戶DRAM模組和SSD（固態硬碟）等產品，近年則積極發展邊緣AI領域，目前子公司安提國際（Aetina）是AI霸主輝達（NVIDIA）的菁英級夥伴（Elite Partner）。宜鼎去年營收142.61億元，營業利益23.89億元，稅後淨利20.35億元，稅後每股稅後盈餘21.72元，營收與獲利皆創新高，董事會決議擬每股盈配發現金股利16.9元、盈餘轉增資配股票股利0.2元，合計17.1元。宜鼎2月合併營收41.79億元，年增403.21%，連續8個月創新高，1、2月累計合併營收達75.1億元，年增355.51%，今年營運再續創新高可期。法人看好宜鼎長期營運，最新目標價大幅調升，最高喊到1385元，法人並預估宜鼎2026年每股稅後盈餘上看127元，主要由AI專案量產及子公司安提國際與輝達（NVIDIA）合作優勢所驅動。