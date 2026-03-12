我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃男自撞分隔島力道強大，不僅車頭全爛就連分隔島上的指示牌也被撞斷。（圖／警方提供）

新北市三峽區今（12日）中午12時24分許發生一起恐怖車禍事故，一名36歲的黃姓男子駕駛一輛賓士車剛下國道3號交流道於復興路、中興路口準備右轉時，因車速過快導致車輛瞬間失控，猛撞分隔島後車頭全毀，就連分隔島上的指示牌也被撞斷。警消獲報到場後，立即將黃男送往醫院治療，所幸僅受有雙腳骨折，無生命危險。據了解，36歲的黃姓男子當時駕駛小客車從國道3號北上方向下三峽交流道，行經復興路、中興路口準備右轉時，疑似因車速過快導致失控暴衝，直接高速撞上復興路的中央分隔島。由於撞擊力道相當大，導致黃男的車輛車前頭嚴重凹損，更直接撞斷了分隔島上的指示牌。警方獲報到場後，發現黃男受有雙腳骨折，救護人員緊急將其送往亞東醫院治療，所幸意識清楚，無生命危險；依規定由醫護人員替黃男抽血檢驗，其酒測值為0。另於事故發生後，立即派遣交通分隊及三峽派出所員警到場處理，實施交通管制與疏導，以維護行車安全並防止二次事故發生。