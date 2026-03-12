我是廣告 請繼續往下閱讀

群創今年股東會紀念品出爐，將送出「時尚輕巧隨手杯」，主打實用與環保兼具。由於股東會將在5月27日登場，依股務作業時程推算，想拿到紀念品的投資人，最晚須在3月25日前買進群創股票，才有機會列入股東名冊。群創公告，今年股東常會訂於5月27日上午9時召開，地點設在苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓，也就是新竹科學園區竹南園區行政服務中心大禮堂。配合股東會作業，公司股票將自3月29日起停止過戶，至5月27日止。在紀念品領取規則方面，群創指出，持有1000股以上的股東，可依開會通知書所載方式領取；若持股未滿1000股，則必須親自出席股東會，或以電子投票方式行使表決權，才符合紀念品領取資格。若選擇電子投票，股東可在4月25日至5月24日期間完成表決。對零股股東而言，若不打算親自出席，透過電子投票取得紀念品資格，將是較方便的方式。