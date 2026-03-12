我是廣告 請繼續往下閱讀

最後交易日：2026年3月18日

停止買賣起始日：2026年3月19日

停止過戶期間：2026年3月23日至3月27日

終止上市及股份轉換基準日：2026年3月27日

曾位居「安控股王」寶座的晶睿通訊（3454），因母公司台達電（2308）砸37億元、溢價16.8％取得100%股權，因此，證交所指出，晶睿通訊最後交易日為3月18日，並將於3月27日下市。根據證交所最新公告，晶睿通訊的下市時程已經敲定，投資人須留意手上的持股變動：此案已於今年1月16日經晶睿股東臨時會通過，並報請主管機關備查。股份轉換完成後，晶睿將同步停止公開發行。晶睿通訊成立於2000年，2011年掛牌上市後曾一度風光奪下安控股王，市值約新台幣86億元，它是台達電集團旗下的台灣安控龍頭，深耕全球影像監控市場逾25年。核心業務專注於網路攝影機、影像管理軟體、雲端服務（VORTEX）及AI安防應用，提供智慧交通、智慧城市與智慧工廠等解決方案。去年12月，台達電宣布以每股100元現金，共37.33億收購晶睿，並取得晶睿100%股份。晶睿隨後發布重訊證實，為提升經營綜效及競爭力，擬依企業併購法相關規定，與持有56.88%股份的台達電進行以現金為對價之股份轉換，股份轉換完成後，將成為台達電百分之百持股之子公司。