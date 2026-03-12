行政院長卓榮泰近日包機前往日本幫中華隊加油，接連遭藍營質疑是否公器私用、為何能從軍事管制區的松山指揮部機場起降？而卓榮泰雖已澄清此趟為全程自費，相關單據都保留，仍引發一波口水戰。對此，資深媒體人黃揚明今（12）日指出，不應該把卓榮泰自不自費拿出來吵，他去了就是代表中華民國，這就是他的任務，絕對是外交突破，卓榮泰只需要講清楚這是私人行程就好，就算是公費又怎樣？現在反而落人口實，事情搞得越來越複雜。
黃揚明今上《NOWnews今日新聞》的自製網路政論節目《鄉民大學問 ep.132》指出，大家都知道台灣外交處境困難，官員要入境都需要特殊待遇，光是日本願意讓卓榮泰入境，當然、絕對是一個外交突破，但卓榮泰也不需要說這是自費私人行程，過去本就有很多外交突破是用「私人行程」來包裝，民進黨最糟糕的是某個新聞部幹部，扯當年前總統馬英九弔唁前新加坡總理李光耀用的是公費。那當然是公務行程，只是對外說是私人行程！如今卓榮泰講「自費」，好像很清高，大家當然想知道卓榮泰到底花多少錢？
黃揚明進一步表示，他根本不想吵自不自費問題，因為這就是卓榮泰的任務。不管卓榮泰有沒有見到日本首相高市早苗，就算卓榮泰去了只是在巨蛋看球加油，這都很好，也只要講說這是私人行程就好！因為這牽扯到中美日台四方的敏感神經，是有國際壓力的，說穿了，就算是公費又怎樣？現在反而為了怕被在野黨罵而說是自費，但如果是一般人，這架飛機包得到嗎？根本不可能！好了啦！這件事情已經越來越複雜。
