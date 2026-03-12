我是廣告 請繼續往下閱讀

▲203旅官兵與地方民眾互動交流，展現軍民一家親的良好關係。（圖／記者莊全成翻攝）

▲軍民攜手完成宗教盛典，深化在地連結，也展現全民國防的實踐成果。（圖／記者莊全成翻攝）

台南市佳里區年度宗教盛事，佳里金唐殿「丙午香科」醮典日前圓滿落幕，為感謝地方宮廟長期支持全民國防，陸軍步兵第203旅在不影響戰備與訓練任務的前提下，採官兵志願參加方式派遣協助廟方巡行遶境活動。官兵以實際行動支援地方盛典，不僅展現國軍「愛民助民」精神，也深化部隊與地方的情誼，進一步落實全民國防理念。佳里區為台南重要信仰中心之一，地方鄉親與廟方長期支持國軍建軍備戰，過去多次無償提供場地供部隊辦理教育召集訓練，讓國軍任務推動更加順利，成為部隊堅強的在地後盾。適逢金唐殿於3月6日至8日舉辦「丙午香科」千歲爺巡行遶境活動，盛典為期多日，遶境路線橫跨多個庄頭，總長度達150餘公里，場面盛大熱鬧。其中極具歷史與文化特色的「蕭壟香百足真人蜈蚣陣」更吸引大批信眾與遊客前來參與觀禮。203旅官兵基於多年累積的良好睦鄰關係，在兼顧戰備任務的情況下主動投入協助，展現軍民合作、互助共好的精神，參與活動的官兵也在社群平台分享心得，表示此次支援不僅是單純的勤務任務，更是國軍深入地方、與民互動的重要機會。透過與鄉親近距離交流，讓更多民眾看見國軍親民、守護家園的一面，也讓「軍民一家親」的理念更加深入人心。