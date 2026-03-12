我是廣告 請繼續往下閱讀

美國政府當地時間週三宣布，將針對中國等16個國家的「產能過剩」問題，根據《貿易法》第301條啟動調查。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今（12）日回應表示，產能過剩是假議題，「中方反對以此為藉口進行政治操弄」。中國外交部發言人郭嘉昆今日在中國外交部例行記者會上，被問到美國最新啟動301調查一事表示，「中方在處理中美經貿問題上的立場是一貫、明確的，反對各種形式的單邊關稅措施。關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，雙方應該在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題」。郭嘉昆強調，「所謂產能過剩是一個偽命題，中方反對以此為藉口進行政治操弄」。至於被問到川習會的進程，郭嘉昆表示，中美就雙方元首互動保持着溝通，不過對於川習會的具體安排進度，「目前沒有可以提供的訊息」。談到中東戰火導致荷姆茲海峽封閉造成全球能源危機，郭嘉昆表示，「中方的立場是一貫明確的。我們敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級」。