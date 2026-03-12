我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「炎魔要塞」地圖。（圖／遊戲橘子提供）

由遊戲橘子代理、韓國遊戲大廠NCSOFT開發的《天堂REMASTERED》國際服今（12）日重磅開啟史上最高經驗值副本「炎魔要塞」！導入「跨服攻略戰」，顛覆過往以個人或小隊為核心的玩法，改由整個伺服器共同參戰、跨服競逐排名。副本採限定時間開放，同步推出當前最強的傳說級「炎魔的腰帶」與全新聖物「魔族的墜飾」，改寫成長節奏，讓伺服器榮耀成為戰場上的終極目標。歷年最高經驗值副本「炎魔要塞」正式開戰！戰場採三階段推進：全服集結備戰、四屬性區域據點爭奪，最終由各屬性區域取得人數優勢的伺服器挺進中央區域，競爭攻略BOSS「炎魔」。最終「炎魔」倒下，對其累積傷害最高的伺服器將奪得「炎魔」掉落獎勵，並獨佔中央區域，盡情收割高經驗值，其餘勢力則將被逐出戰場。整場戰局不只拚火力，更考驗走位調度、戰術分工與全服默契。本次副本同步推出全新聖物「魔族的墜飾」與最強傳說級腰帶裝備「炎魔的腰帶」，為高強度戰鬥提供核心裝備。「魔族的墜飾」最高可提供近、遠距離傷害減少+5、PVP傷害減少+6、魔法防禦+5……等，並於指定地圖再疊加額外加成；「炎魔的腰帶」則最高帶來傷害減少+6、魔法防禦+10、HP+200、MP+100、PVP傷害減少+14、負重增加+2000……等，進一步鞏固角色在戰場上的生存優勢。「炎魔要塞」於每週四、五晚間七點至九點開啟，原入場門檻為Lv.95，為號召更多勇士集結挑戰，官方自今（12）日至4月16日限時調降入場等級至Lv.92；同時加碼3月12日、13日、19日、20日開放「炎魔的腰帶」100%掉落活動，讓衝等、拚裝、拚榮耀一次到位。