▲黃建榮原本擔任刑事局副局長，因警政署查出他曾在八八會館案赴宴，降調為警政署專委。（圖／記者劉松霖攝）

▲依據檢方起訴，黃建榮曾對餐廳女董說「我是刑事局副局長，可以隨時找證人作筆錄咬死你」，威脅女董會進去關。（圖／記者劉松霖攝）

▲黃建榮在庭上強調並未以公職身分施壓，也沒恐嚇告訴人。（圖／記者劉松霖攝）

▲黃建榮受訪表示，他是詐騙案被害人，為了取回投資款反遭詐騙者誣告。（圖／記者劉松霖攝）

黃建榮，2023年為討回借給（已停業）答姓女董的1千萬元，涉嫌以刑事局高層身分威嚇還款，否則會讓對方進去關，遭台北地檢署起訴恐嚇罪，今天下午台北地院首度開庭，有多名檢警高官涉入的在2022年11月曝光後，警政署查出，將他從刑事局副局長降調為警政署專委。依據檢方起訴內容，黃建榮在2022年5月就借款1千萬元給答姓女董並收下女董2張支票，後來黃建榮有同意女董還款時間延長1年，但因為八八會館案東窗事發，他擔心自己私底下所有往來金流也被調查，在2023年8月告訴答姓女董「」，這段談話3天後，答姓女董匯款1100萬元給黃建榮。北檢2025年5月約談黃建榮，諭令50萬元交保，12月偵結起訴，並痛批黃建榮黃建榮在庭上否認犯罪，。委任律師答辯，黃建榮並未以公職身分施壓，本案僅有店家數張照片指控恐嚇，應提出完整影片，而且告訴人在新北地檢署、新北地院有多件案子。開完庭後黃建榮原本不受訪，與律師討論幾分鐘後簡短回應，「」。