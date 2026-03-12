前刑事局副局長、現任警政署專門委員
黃建榮，2023年為討回借給「老優雅」餐廳
（已停業）答姓女董的1千萬元，涉嫌以刑事局高層身分威嚇還款，否則會讓對方進去關，遭台北地檢署起訴恐嚇罪，今天下午台北地院首度開庭，黃建榮出庭喊冤，並未以公職施壓、也沒有出言恐嚇，他還說自己才是被害人，卻被詐騙他的人誣告「實在莫名其妙」。
有多名檢警高官涉入的八八會館案
在2022年11月曝光後，警政署查出黃建榮也是26名接受招待的官警之一
，將他從刑事局副局長降調為警政署專委。
依據檢方起訴內容，黃建榮在2022年5月就借款1千萬元給答姓女董並收下女董2張支票，後來黃建榮有同意女董還款時間延長1年，但因為八八會館案東窗事發，他擔心自己私底下所有往來金流也被調查，在2023年8月告訴答姓女董「這兩張支票日期一定要改，要提前兌現，不能等到113年7月1日才兌現，如果你不配合，我是刑事局副局長，我可以隨時找證人做筆錄咬死你，不管做真的或假的，一定讓你因詐欺罪進去關
」，這段談話3天後，答姓女董匯款1100萬元給黃建榮。
北檢2025年5月約談黃建榮，諭令50萬元交保，12月偵結起訴，並痛批黃建榮假借公務員職務上的權力、機會而故意犯恐嚇罪，請求法院加重其刑
。
黃建榮在庭上否認犯罪，起訴書的證據不符事實，他只是要回投資款，沒講恐嚇的言語
。委任律師答辯，黃建榮並未以公職身分施壓，本案僅有店家數張照片指控恐嚇，應提出完整影片，而且告訴人在新北地檢署、新北地院有多件案子。
開完庭後黃建榮原本不受訪，與律師討論幾分鐘後簡短回應，「我是投資詐欺案的被害人，結果反被詐騙者告我、誣告，這件事情實在是很莫名其妙，希望司法能夠還我公道
」。