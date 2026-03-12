我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰7日從松指部搭機赴東京巨蛋看球引發爭議，卓榮泰多次強調是自費的私人行程。藍營則質疑公器私用，更砲轟從來沒有私人包機從松指部軍用停機坪出發。知名電商「486先生」陳延昶10日在社群平台秀照打臉藍委，自己也曾從松指部松山機場搭私人飛機去過日本。不過，此舉卻遭質疑違反去年8月1日上路的《軍事營區安全維護條例》。回顧486的爭議史，包括涉抄襲、造假圖抹黑、消費藝人大S病逝，以及販售中國製商品不敢標產地，一路爭議不斷。2022年時，486被爆出頻道影片抄襲創作團體「HoldChill猴糗」，但486第一時間的道歉文卻很輕浮，引發批評後才刪除，又發出另外一個版本的道歉聲明，但此舉反而更加惹怒網友，紛紛到他臉書出征。眼見惡評不斷，486先生又發文第3度道歉，並強調「我真的是白癡無誤」，坦承一開始道歉不用心，「是我態度不對」。2025年1月，486在社群媒體推特發布了一張照片，配文稱「兩名隆乳後到日本賣淫的中國女子」。然而卻被粉專「一百五」抓包盜用韓國正妹照片，抹黑是中國人隆乳到日本進行性交易，事件曝光後486偷偷刪文，並不回應。藝人「大S」徐熙媛去年春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎驚傳於日本過世，享年48歲。不料，486竟第一時間發文譏諷大S，「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人」，儘管事後道歉，但仍引發網路炸鍋。486經常批評中國，但卻遭抓包賣中國製商品。2020年時，486遭踢爆在團購網賣「大陸廠牌」翻譯機，同樣規格商品價格還比中國當地貴上50%。網友痛批，「賣中國大陸代工產品，不一樣是在養肥大陸廠商嗎？ 」親藍粉專「逆風的烏鴉」去年2月4日踢爆，486促銷的除溼機和馬桶，產品是實實在在的Made in China（中國製），但卻不敢標註產地。卓榮泰從松指部搭機赴東京巨蛋看球引發爭議。對此，他強調是自費的私人行程。藍營則質疑公器私用，更砲轟從來沒有私人包機從松指部軍用停機坪出發。486在社群平台秀照打臉藍委王鴻薇，自己也曾從松指部松山機場搭私人飛機去過日本。不過，根據去年8月1日實施的《軍事營區安全維護條例》，在松山機場內拍攝到松指部恐觸法，可處3萬到15萬元罰鍰。對此，空軍表示，經檢視照片內容，背景影像模糊，未能明顯判別其明確所在位置，因此不認定為偵察行為。不過，空軍也嚴正強調，根據《軍事營區安全維護條例》第6條第1項第3款規定，非經許可不得在軍事營區內從事攝影、錄影或偵察行為，並也請特定人不要誤導社會大眾。