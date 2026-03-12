我是廣告 請繼續往下閱讀

草帽不只是遮陽工具，更是百年前讓台灣橫掃國際的時尚標誌。台中市纖維工藝博物館自即日起，於2樓常設展廳舉辦「草帽王國微型展」，展出由資深帽業出口商李燕山捐贈、自1929年起銷往歐美的珍貴帽樣。這批堪稱「世界唯一」的帽樣，完整記錄了台灣草帽如何成為當時僅次於糖、米的第三大出口品，展現台灣精湛工藝賺取巨額外匯的傳奇史。纖博館主任簡惠華表示，此次展出57件外銷帽樣，材質跨越棕櫚、林投、檜木、麻、紙絲及嫘縈等，更融入當時最流行的粉嫩色系，精準對接百年前歐美社交圈的審美觀，宛如一本「立體的時尚百科全書」。根據歷史紀錄，光是1929年，台灣外銷草帽即高達29萬頂，產地串聯新竹至高雄沿海七縣市，寫下台灣早期的經濟奇蹟，更為台灣贏得「草帽王國」美譽。纖博館說，早期一頂高級大甲藺草帽的價格極其昂貴，約合現今新台幣2至3萬元，身價甚至高於整套西裝。其工序極為繁瑣，單是前置曝曬就需30天，更需透過細針將草莖剖半去髓。這種細膩程度舉世聞名，不僅熱銷亞洲及歐美，其精緻質感更可與1萬5,000公里外的巴拿馬草帽相媲美。展覽中也呈現了當時女性編織草帽的社會意義。當時女性多從6、7歲起習藝，指尖穿梭間不僅編成了孩子的學費與自己的嫁妝，更展現了女性的經濟實力與尊嚴。此外，這項產業也促進了平埔、客家與閩南族群的技術融合，以「手藝」取代競爭，對台灣社會和諧與在地共榮影響深遠。台中市政府文化局歡迎民眾親臨纖博館，感受百年前「台灣草帽國家隊」與國際時尚接軌的輝煌，並可於館內「天染工坊」選購具傳承意涵的精美草帽，親身感受這份綿延百年的精緻手感。