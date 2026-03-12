我是廣告 請繼續往下閱讀

IU先送50萬禮券 邊佑錫接力送羽絨外套

IU、邊佑錫合作的MBC新劇《21世紀大君夫人》預計4月10日首播，該劇從去年5月開拍一路拍到今年1月，歷時約8個月完成拍攝。拍攝現場的幕後故事陸續曝光，劇組內部最近流出一段「暖心善行對決」，2位主演不只在鏡頭前搭檔演出，私下還接連出手照顧整個劇組，從50萬韓元（約台幣1.1萬元）中秋節禮券、冬季保暖外套、限定運動鞋到聖誕節抽黃金+iPad等禮物，一連串貼心舉動讓拍攝現場氣氛相當溫暖。韓媒透露《21世紀大君夫人》的「善行接力」是IU先開始，去年中秋節期間，她替整個劇組準備價值50萬韓元的禮券當作禮物，還特別逐一確認名單，確保不只現場工作人員，就連參與製作的相關人員都沒有被漏掉，細心程度讓不少人印象深刻。之後邊佑錫也加入送禮行列，由於拍攝橫跨寒冬，他在年底準備自己代言品牌的昂貴長版羽絨外套，以及知名運動品牌球鞋送給劇組，希望大家在低溫拍攝時能更保暖。據悉，他還特地在球鞋上印上《21世紀大君夫人》的LOGO做成限定版本，讓禮物多了一層紀念意義。到了年底IU再出手，在聖誕節準備抽獎活動，送出知名音響品牌的高價藍牙喇叭，另外還抽出純金與iPad等禮物，讓整個劇組人員超感動。一名拍攝相關人就說，主演演員會這樣照顧劇組拍攝環境其實不多見，大家都覺得很難得，也因為2位主演接連送上驚喜，令大家留下暖心回憶。《21世紀大君夫人》以21世紀仍維持立憲君主制的韓國為背景，故事描述一名擁有一切的財閥女性，卻因為平民出身而感到侷限；以及身為王的兒子、卻什麼都無法真正擁有的男人，兩人突破身分與命運限制展開浪漫故事。IU在劇中飾演財閥女性成熙珠，邊佑錫則飾演掌握王室實權的李安大君，選角消息曝光後就已引起關注，目前全劇已完成拍攝，正在後製中，總計12集，確定4月10日播出，台灣觀眾屆時可至收看。