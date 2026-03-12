我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詐團內部分工相當細膩，甚至結合境外詐騙機房於社群平台上冒用網紅名義進行投資詐騙。（圖／警方提供）

▲除了投資詐騙以外，該詐團更用假網拍的方式販賣演唱會門票欺騙粉絲。（圖／警方提供）

刑事局第九大隊2024年偵破一起假應徵真車手投資詐騙案，於收水成員查扣的手機內發現有多筆人頭帳戶照片以及提領贓款的影像，驚覺有異。專案小組擴大追查發現，由徐姓男子為首的假騙集團結合竹聯幫仁堂弘仁會及地方角頭，利用假投資廣告訊息誆稱可獲得高額報酬，誘使被害人上當；另更利用知名團體來台開演唱會期間，販賣演唱會門票欺騙粉絲。專案小組報請高雄地檢署偵辦，於高雄市、雲林縣及屏東縣等地逮到包括主嫌徐姓男子在內一共26人，全案依詐欺、洗錢等罪嫌移送偵辦。據了解，以39歲徐姓男子為首的詐騙集團結合竹聯幫仁堂弘仁會及地方角頭共組詐欺集團，內分工相當細膩，包括車手頭、收水、車商、取簿、車手及洗車等成員，並指派專人負責金流提領轉移與掩飾，同時和境外詐騙機房配合透過網路社群平台投放假投資廣告，期間還冒用知名投資網紅的身分，以博取被害人信任。經誘導下載假冒之投資APP，並指示將鉅額款項匯入人頭帳戶後，再由水房成員層層洗錢轉帳。徐男指揮車手提領現金或以虛擬貨幣的方式將贓款回流，被害人數達40人，不法所得逾3700萬元。不僅如此，該詐騙集團更趁著韓團來台開期間，以假網拍的方式販售演唱會門票，包括BLACKPINK、GOLDEN WAVE、拼盤等，不少歌迷信以為真上當受騙。經專案小組蒐證完成後，報請高雄地檢署指揮偵辦，並結合台南市永康分局、刑事局、中正一分局及高雄市刑警大隊等單位於去（2025）年展開3波查緝行動，一口氣逮捕了徐男在內的26人，順利瓦解該詐騙集團。全案依違反詐欺犯罪防制條例第44條、刑法第339條之4、洗錢防制法第19條等罪，移送高雄地檢署偵辦。