▲勞動部今日公布防制強迫勞動指引，該指引將國際勞工組（ILO）11項強迫勞動指標，包含「抵債勞務」、「扣留身分文件」、「欺騙」、「超時加班」等，整理簡單易懂的同心圓概念圖。（圖／勞動部提供）

美國昨（11）日不僅宣布要透過《1974年貿易法》對各國展開301條調查，也預告將調查60國的強迫勞動產品進口問題。對於台灣產業頻繁在製造業及漁業移工被點名問題，經濟部長龔明鑫今（12）日說，勞動部避免強迫勞動指引已出爐，經濟部將配合讓國內業者理解指引內容。美國貿易代表署（USTR）11日宣布，將依《貿易法》第301條款，對16個貿易國家產能過剩問題展開調查，另外也會鎖定至少60國涉及強迫勞動產品進口問題。全球自行車龍頭巨大（9921）去年9月才因強迫勞動問題，遭美國海關暨邊境保護局（CBP）發布暫扣令（WRO），是台灣製造業首例。但是，台灣企業強迫勞動問題絕非巨大一起個案，而是通案問題。據悉，只要是透過移工仲介聘僱移工來台，多數都面臨「保管身分證」、「移工繳納高額費用」等違反強迫勞動行為，包括國內紡織業、電子零組件、金屬機電產業都在劫難逃，端看歐美國家是否出手制裁。勞動部在2月13日發布「企業防制強迫勞動參考指引」，協助國內業者釐清強迫勞動樣態，透過「五大構面」建立循序漸進的行動架構，搭配「四大核心工具」引導企業從自身管理擴及供應鏈。龔明鑫今日回應，經濟部將配合勞動部指引，讓國內業者盡量清楚強迫勞動狀態。然而，強迫勞動並不單單是勞動部方面責任，經濟部同樣也扮演角色。勞團已經多次點名，由經濟部投資司發布的「企業與人權國家行動計畫」（NAP）早在2024年底就已經過期，迄今15個月未再提出2.0版，更無從要求落實企業防止強迫勞動。對此，龔明鑫坦言，勞動部強迫勞動指引已發布，而在「台美對等貿易協定」（ART）也有包含勞動規範，若由立法院審議通過，政府就必須遵守，也會對相關法規進行調整，「我們一定會把這些指引與協議的內容做更新，更新完後再送交到行政院。」