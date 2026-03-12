3月最新速食優惠來了！漢堡王表示，華堡日明（13）日起「華堡套餐」73折優惠連吃3天，加碼1元雞薯條、黃金QQ球加價購優惠；搭配「買一送一」新春好食光優惠券更划算。麥當勞表示，「買一送一」一起挺優惠券爽吃到月底，最便宜套餐79元起一次掌握。
漢堡王：華堡日套餐73折！1元雞薯條、黃金QQ球買法曝
漢堡王表示，3月華堡日優惠來了，明3月13日至3月15日連續3天，華堡套餐「5吋皇家華堡＋小薯＋中飲料」特價169元（原價231元），每份套餐現折62元、相當於打了73折好划算。
本月慶賀台鋼雄鷹球員征戰經典賽凱旋歸來，華堡日活動期間內，加碼「1元雞薯條」、「1元黃金QQ球」加購價優惠；特別推薦，3月13日至3月17日，買「雙層無麵包小肉霸餐」139元、或「四層無麵包小肉霸餐」189元，不只可以加5元飲料換小杯玉米濃湯、也可享1元可加購雞薯條或黃金QQ球優惠。
漢堡王：「買一送一」新春好食光優惠券！
漢堡王提醒，即日起至3月31日，還有「買一送一」新春好食光優惠券！雞塊、薯條、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯等點心、多款飲料都有「買一送一」半價優惠；「1+1」自由配69元、89元，最便宜套餐「脆洋蔥牛肉堡＋小薯條＋中飲料」才99元、「經典脆雞堡＋雙起士牛肉堡」兩顆漢堡也99元，整張現省1305元。
提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
麥當勞：「買一送一」一起挺優惠券吃到月底！
麥當勞表示，即日起至3月31日，「買一送一」一起挺優惠券，WBC經典賽速食優惠吃到月底！38張優惠券最高可省下2538元；歡樂送優惠同享。
即日起至3月31日，中杯飲料、咖啡、奶茶都「買一送一」！薯餅兩件59元、豬肉滿福堡兩件69元，大薯或6塊麥克雞塊兩件99元；「豬肉滿福堡加蛋＋薯餅＋金選美式咖啡」早餐三件組79元起；麥香雞／麥香魚／雙層牛肉吉事堡（3選1）＋4塊麥克雞塊＋小薯＋小杯飲品「四件組個人套餐」101元起。
資料來源：漢堡王、麥當勞
