▲台中市西川里崇仁活動中心「半平厝樂活基地」，今日由社會局長廖靜芝、南區區長李美麗、中山醫大校長黃建寧及西川里里長葉家宏共同主持揭牌儀式。（圖／記者金武鳳攝，2026.3.12）

揭牌儀式後，安排由石岡區和盛社區與南眉社區進行交流展演，展現跨社區互助與共學成果。(圖／記者金武鳳攝，2026.3.12)

▲在樂活基地裡，中山醫大師生透過桌遊淺顯易懂引導銀髮族認識一天三餐的營養配置，提升長輩健康照護。（圖／中山醫大提供）

位於台中市南區西川里崇仁活動中心的「半平厝樂活基地」，今日由社會局長廖靜芝、南區區長李美麗、中山醫大校長黃建寧及西川里里長葉家宏共同主持揭牌儀式。該基地是中山醫大執行大學社會責任（USR）計畫的重要據點，校方整合了公共衛生、心理、營養與健康產業管理等跨領域，打造「健康一體化」的社區模式，期望提升在地健康照護與生活品質。揭牌儀式後，安排由石岡區和盛社區與南眉社區進行交流展演，展現跨社區互助與共學成果。中山醫大校長黃建寧致詞表示，醫學大學的角色不應侷限於校園，更應將專業知識帶入社區，協助解決在地健康問題。他指出，「樂活半平厝 健康做伙行」計畫啟動一年多以來，已有超過637名師生與社區夥伴投入參與。黃建寧校長說，「半平厝樂活基地」以健康飲食、永續環境、活躍樂齡及友善移人四大主軸推動服務，透過健康促進課程、食安輔導、AIoT病媒蚊監測、長者心理支持、失智照顧與跨文化講堂等行動，除了與政府「健康台灣」政策相契合，也讓大學專業轉化為社區可實踐的健康方案。社會局長廖靜芝表示，台中市近年持續推動社區照顧與高齡友善政策，目前共計530個社區關懷據點，希望透過據點串聯健康促進與社會參與，打造支持長者在地老化的社區環境。她感謝中山醫大以大學專業力量投入社區，不僅強化在地健康服務量能，也為社區照顧與跨專業合作提供良好示範。西川里里長葉家宏指出，中山醫大師生進入社區後，定期舉辦健康檢測、衛教課程與交流活動，讓里民在熟悉的活動中心就能獲得專業協助。許多長輩因此更加重視健康管理，也促進鄰里互動，使社區氛圍更加活絡。計畫主持人公衛系主任楊浩然指出，此計畫強調數據導向的社會實踐。經初步評估，僅前半年的投入，社會投資報酬率（SROI）便已達1.35，意即每投入1元的社會資源，可為社會創造1.35元的實質效益。他也特別提到，「友善移人」主軸除了關懷新住民，也協助高齡者與外籍看護建立良好溝通，讓專業成為回應現實社會需求的重要後盾。