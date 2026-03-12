我是廣告 請繼續往下閱讀

想幫媽媽祈福卻用錯方法！孝女買金魚放生遭罰3萬

▲當事人前往水族用品店購買朱文錦，並至新店區碧潭後方渡船頭放生。（圖／新北市動保處）

為什麼「放生」等於「殺生」？動保處戳破迷思

▲「朱文錦」屬外來種雜交金魚，若貿然放生至河川或湖泊環境，通常難以適應而死亡。（圖／新北市動保處）

動保處呼籲：落實照顧責任，別讓善意走調

本想為病床上的母親積陰德，卻因錯誤觀念觸犯法律！新北市動保處近日接獲通報，一名住在中和區的徐姓女子，因聽信命理師建議，購買外來種金魚前往新店碧潭放生祈福，並將過程發布於社群平台。動保處稽查後認定此舉屬於「棄養動物」，，讓原本出於善意的行為，演變成了傷害生命又傷荷包的遺憾。新北市政府動物保護防疫處今（12）日表示，接獲民眾通報，有網友在社群發文表示「祈求媽媽身體健康放生朱文錦…」。經了解，當事人母親因心臟手術失敗需祈福，遂聽信命理師建議放生魚類祈願，前往水族用品店購買朱文錦，並至新店區碧潭後方渡船頭放生。最終動保處依據《動物保護法》第5條第3項之規定，並依同法第29條第1項第1款，裁處當事人3萬元罰鍰，並須接受動物保護講習課程。動保處強調，民間流傳的放生祈福實際上是多重傷害的錯誤迷思：寵物魚類多屬長期人工繁育，野外環境（如碧潭）充滿天敵、病原菌且覓食困難。貿然放生，動物往往在幾天內就會死亡，本質上是讓牠們「自生自滅」。以本案「朱文錦」為例，若牠們在野外僥倖存活並大量繁殖，會與本土魚種競爭資源，甚至傳播疾病，對台灣原生的生態系統造成不可逆的衝擊。放生就是將原本應由飼主負責照顧的動物丟棄至自然環境，就是法律定義上的「棄養」。新北市動保處提醒廣大民眾，所謂的放生不僅無法消災，反而是將人為責任強加在無辜動物身上的殘忍行為。民眾在購買或飼養寵物前應審慎評估，並落實 「終養、不棄養、不放生」 的觀念。《動物保護法》第29條規定，棄養動物最高可處新臺幣15萬元罰鍰，民眾切勿聽信命理偏方或網路謠言，以免觸法受罰，讓原本出於善意的行為，最終演變成傷害生命的結果。若民眾發現疑似棄養或虐待動物的情事，請立即撥打：