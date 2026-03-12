我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王世堅子弟兵、欲參選民進黨北市議員初選的呂瀅瀅近日遭爆料涉及職場霸凌，今（12）日又被爆，呂曾找人跟拍同僚參選人賴俊翰、與王對質錄音等。對此，呂瀅瀅下午在王世堅陪同下受訪時強調，這就是「挾怨報復」，其所有的目的，都是為了政治性的攻擊；王世堅則批評，背後攻擊的人是「欺人太甚」。呂瀅瀅被爆，找人跟拍同為王世堅子弟兵的台北市中山、大同區議員擬參選人賴俊翰，想以跟拍、後續勒索的方式敲詐，甚至還組「公關小組」，以幫打選戰名義向賴俊翰收330萬；此外，媒體也曝光呂瀅瀅與王世堅的錄音檔，呂私下批評王團隊貪小便宜，與王對峙後，氣氛緊繃。對於近來的爆料，呂瀅瀅受訪時表示，長期以來沒有回應，是因為不想對黑函琢磨，爆料者確實是曾在他們辦公室進入的友人，但有朋友稱，該人有加重誹謗、恐嚇，且是多次的前科，勸他們不要用這樣子的人，在這樣情況下，才請他離開，對方開了帳號，「我們認為她就是挾怨報復」，其所有的目的，都是為了政治性的攻擊。對於是否曾與呂瀅瀅對峙？王世堅說，該名爆料者過去前科累累，他是最後才知道，他一直跟呂瀅瀅提醒，「別人低劣攻擊，我們高尚回應」，所以，他都勸呂就讓它過去，不必做任何回應。王世堅提到，該名爆料者寫了一封檢舉信給他，稱呂瀅瀅有說他辦公室的是非，他為了以昭公信，找當事者來，但呂說得很清楚，找人去跟拍賴俊翰的，就是寫這封檢舉信者，沒想到該名爆料者卻錄音，只講他前半段他在責難呂的部分，他與呂有多年友誼，也把呂看成妹妹，會有比較兄長的口吻，但完全不是在責備呂，否則他不會在初選前掃街。王世堅強調，不管呂瀅瀅遇到怎樣的委屈，一定要站在呂旁邊，那些傳小話、在背後攻擊的人，不要到敵對陣營、派系去胡說八道，「我覺得這是四個字『欺人太甚』」，尤其今天晚上，松山信義區就要做議員初選的民調了，偏偏在這時用惡劣方式，毀滅呂瀅瀅，但他也和呂說，至少他在呂身邊，因此他等下會繼續車掃，希望此事就此打住。