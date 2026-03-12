我是廣告 請繼續往下閱讀

受到AI伺服器需求等帶動，上游玻璃纖維布等價格跟著上漲。台塑企業總裁、南亞董事長吳嘉昭表示，南亞營運狀況好轉，主要動能來自電子材料事業，正轉型為以電子為主的「多元佈局」，並與日東紡以產能互補方式共同擴大供應能量。台塑企業今（12）日舉辦記者會，台塑企業總裁吳嘉昭率領台塑、台塑化、台化、南亞等公司經營團隊出席，並說明各企業轉型進程及績效。其中南亞轉型中重要一環即是，與日東紡以產能互補方式共同擴大供應能量。日東紡特殊玻纖將有20%由南亞協助織造，且日東紡將穩定地供應，南亞第2代低介電原紗（NER）關鍵原料，可強化高階銅箔基板產品的核心競爭力。南亞總經理鄒明仁表示，南亞電子材料的玻纖紗、玻纖布正全面往高階產品發展，未來公司獲利貢獻將相當巨大。目前南亞是日本日東紡（Nittobo）唯一的合作夥伴，雙方透過配方與技術結盟，將高階紗、布委由南亞代工生產後返銷，南亞自身也能使用這些高階代工材料。是南亞塑膠公司新道路。吳嘉昭指出，目前電子材料對南亞營收獲利的貢獻度已達五成左右，未來仍有提升空間。在整體布局中，塑膠加工具備固定利益，相對而言，化工群經營較為辛苦，南亞翻身主要仍是靠電子材料。鄒明仁說，玻纖布主要在做用在PCB電路板的CCL銅箔基板；PCB主要分成三大塊。第一是用在高階伺服器的低介電高頻高速布；第二是跟晶片結合使用的ABF載板所需的低熱安定性布，這兩部分供應都相當短缺，也是南亞跟日東紡合作的部分。第三部分則是PCB最大宗的還是筆電、手機、汽車、IoT等中高級材料需求也全面上揚。鄒明仁說，南亞在這部分供應比例在業界中仍不小。玻纖布預計仍會缺一段時間，預計還需要一兩年時間才會消化需求。