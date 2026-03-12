寶可夢首款慢活沙盒遊戲《寶可夢Pokopia（Pokémon Pokopia）》，3月5日上市後，在全球掀起熱潮，雖然只可以在Nintendo Switch 2上遊玩，仍在發行4日後創下全球銷量200萬份紀錄，約有半數以上的銷量來自日本以外，美國市場的實體遊戲片更是賣到缺貨，一片難求。《NOWNEWS今日新聞》記者實際遊玩此款新作，感受相當療癒，還可在其中發現不少寶可夢系列遊戲的小彩蛋。
4天全球熱賣200萬份 美國市場大缺貨
根據任天堂調查，《寶可夢Pokopia》在上市後4日，實體版加上下載版的全球銷量創下200萬份紀錄，約有半數銷量來自日本以外；實體版（鑰匙卡）在日本國內外都有供不應求的情況，美國市場的Best Buy、Walmart、Target等大型通路紛紛缺貨，Amazon甚至有漲價賣的情況，原本售價69美元（約新台幣2197元），現在已經來到79美元（約新台幣2515元），但仍擋不住龐大需求，最長備貨時間已經延長到3周。
《寶可夢Pokopia》是由The Pokémon Company、GAME FREAK、光榮特庫摩共同企劃開發，也是寶可夢首款慢活沙盒類型的遊戲，玩家將化身為「百變怪」，在全體人類消失的世界中，將每個已成為廢墟的城鎮，慢慢打造成適合寶可夢生活的地方。
玩家化身百變怪 打造美好小鎮
玩家在遊戲中扮演可變身成人類樣子的百變怪，不僅可從其他寶可夢那邊學習技能，還可以撿拾樹枝、石頭、樹果等物品，和寶可夢朋友們一起打造心目中的美好小鎮，並等待人類歸來。《NOWNEWS今日新聞》記者在去年底於台北的「寶可夢中心」預購《寶可夢Pokopia》實體版，並在發售當日晚上前往領取，觀察結帳的「訓練家們」，有不少人不僅購買《寶可夢Pokopia》，也順帶購入Nintendo Switch 2，似乎為Switch 2帶來一波銷量。
一玩就停不下來 藏30年以來遊戲小彩蛋
記者先前玩過同為慢活沙盒類型的《動物森友會》，原本以為《寶可夢Pokopia》只是寶可夢IP結合《動物森友會》和《我的世界》的遊戲，但實際進入遊戲後發現沒有那麼簡單，故事主線圍繞著消失的人類，玩家扮演的百變怪一開始，要透過澆水等方式，讓環境變得適合寶可夢回來居住，遊戲中要不斷創造寶可夢的棲息地、完成寶可夢的願望，並從遊戲中人類留下的蛛絲馬跡，了解人類消失的原因。
記者玩的時候感覺時間很容易就過了，完成一個寶可夢的願望之後，又會有下一個目標想達成，加上可以建設自己理想中的建築，創作各式家具、裝飾等，玩到後期更有發電廠等機關，玩法更加多元，讓人玩得欲罷不能。作為寶可夢30周年之作，在遊戲中也有不少寶可夢系列作的小彩蛋，像是過去遊戲中出現的城市、建築、郵輪等，讓老玩家會相當感動。
《寶可夢Pokopia》基本資料
上市時間：2026年3月5日
建議售價：實體版（鑰匙卡）2080元、下載版1880元
遊戲平台：Nintendo Switch 2獨占
遊戲人數：1人（使用鄰近主機通訊或網路通訊時最多4人）
遊戲類型：慢活沙盒
資料來源：《寶可夢Pokopia》
