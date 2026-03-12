我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江啟臣安排西班牙訪賓到自行車文化探索館體驗騎乘樂趣。（圖／江啟臣提供，2026.03.12）

立法院副院長江啟臣今陪同「西班牙跨黨派國會議員團」一行6人參訪台中，實地體驗自行車文化探索館與國家歌劇院。江啟臣說，歐洲是腳踏車的起源，但很多人不知道世界知名品牌捷安特來自台中，台灣人將腳踏車產業發揚光大到全世界，他會不斷透過外交機會，讓國際友人看見台中是具有深度文化、活力、實力的魅力城市。前台中市長胡志強、前縣長廖了以等地方大老，今（12）日聯合推薦江啟臣代表國民黨競選台中市長，胡志強還說「我比你們都更早愛他」，主角本人卻未到場。當時江啟臣正陪同西班牙眾議院巴斯克人民黨（PNV）副發言人雷卡達（Mikel Legarda Uriarte）、加納利亞聯盟黨（CC）發言人范麗朵（Cristina Valido García）等多位資深議員，前往自行車文化探索館、台中國家歌劇院參訪。江啟臣表示，地方政治前輩一路以來都是他的貴人，但接待外賓是他該做的事，希望讓更多訪賓進一步了解台中、了解台灣，讓台中走出去。市長盧秀燕今天到美國，也是在讓世界看見台灣、看見台中。他表示大部分外賓到台灣後，沒離開台北或高科技產業，因此這次他特別詢問是否有機會到台中，自己可以讓訪客看見「台北以外的台灣」，台中有產業、有美食、有文化，非常適合做國際文化交流。江啟臣指出，很多人知道世界第一的腳踏車品牌是捷安特，卻不知道捷安特在台中。腳踏車的起源在歐洲，發揚光大在台灣，相信歐洲訪客參觀自行車文化探索館時，會非常有感。西班牙在歐洲是文化與歷史的代表，歌劇與舞蹈藝術底蘊深厚，台中歌劇院曾多次迎來西班牙表演團體，期待未來雙邊在藝文外交有更多具體交流。台中人愛吃鍋，江啟臣中午安排西班牙友人體驗台中的火鍋飲食文化，席間還推薦珍珠奶茶與牛肉麵，並準備大甲奶油酥餅與今日蜜麻花作為伴手禮，盼遠道而來的貴賓感受到台中人陽光般的熱情。