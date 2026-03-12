我是廣告 請繼續往下閱讀

近日，中國網路上一段「91歲女兒受委屈向113歲母親哭訴」的影片瘋傳，只見兩名年邁婦女在床邊交談，竟是百歲人瑞與女兒，不少網友看到後都相當感動，直呼 ：「這是什麼神仙福報」。據中媒報導，影片中的陳姓老婦出生於1913年，今年已經113歲，家族已經五代同堂，家人平常都會在社群平台上分享她的日常生活，影片中可見113歲陳奶奶平常精神相當不錯，拄著木棍當拐杖，每天仍會出門走走逛逛，步伐穩健、身姿挺直，平常生活起居都能自己完成，還養了一條狗狗作伴。陳奶奶的家人在6日上傳一段影片，91歲的姑媽回家探望母親，聊著天就忍不住哭訴生活中的委屈，儘管已經滿頭白髮，但在母親前面就像回到兒時一樣，在被母親安慰、開導後展露笑顏。家人也透露，母女感情一直很好，每次女兒回娘家探望時，媽媽都捨不得她離開，一直說再坐一下。這段影片曝光後，在網路上引發熱議，截至今日已經吸引3.2萬按讚、超過7000次轉發，許多網友都被母女情感動，留言直呼：「真好」、「穩穩的幸福」、「多有福氣，這麼大還有媽媽」、「有媽的孩子像個寶」、「不管多大在媽媽眼裡都是小孩」、「好想媽媽」。還說兩個人看坐在一起看不出來誰比較老，還說動起來柔軟度比年輕人還好，羨慕「長壽基因」。許多人也感慨說，91歲還能回家找媽媽聊天，全世界沒幾個人有這樣幸福; 「91歲還能撲進113歲媽媽懷裡撒嬌，這大概是人間最奢侈的幸福」。