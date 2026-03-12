我是廣告 請繼續往下閱讀

▲微軟強調，代號為「Project Helix」的新一代主機正積極開發中。（圖／微軟提供）

2026年微軟（Microsoft）正式公開下一代Xbox主機「Project Helix」的初步細節與未來展望，預告新一代主機將搭載強大的AMD客製化晶片，宣布將在Windows 11系統中導入全新的「Xbox Mode（Xbox模式）」，透過深化「Play Anywhere」策略，打破電腦與家用主機的界線。微軟Xbox部門副總裁羅納德（Jason Ronald）在2026遊戲開發者大會（GDC 2026）中證實，代號為「Project Helix」的新一代主機正積極開發中，並計畫於2027年提供原型機給遊戲開發商，除了家用主機，也將推出類似ROG Ally X的全新掌上型平台。在硬體規格方面，新機將搭載超微（AMD）客製化晶片（SoC），並導入下一代DirectX設計、AMD FSR Next技術以及AI機器學習渲染技術，將使光線追蹤表現與整體效能大幅躍進，為玩家帶來更真實且沉浸的動態世界。除了硬體效能的突破，微軟也在軟體端發力，宣布將在部分市場的Windows 11系統中推出專屬的「Xbox Mode」功能。這項更新能將主機式的介面與體驗直接帶入個人電腦（PC）與筆記型電腦中，讓玩家能夠快速切換到熟悉的Xbox風格遊戲環境。官方強調，這項設計是為了滿足現代玩家希望「遊戲內容能在任何裝置上直接呈現」的需求，確保跨裝置間的操作體驗能保持高度一致。新一代Xbox的核心基礎將緊緊圍繞在「Play Anywhere」計畫上，這項計畫旨在讓玩家能在Xbox和PC上暢玩完全相同的電玩遊戲。有別於過去Xbox或是競爭對手Sony、任天堂主機僅能執行專屬遊戲的封閉特性，Project Helix在架構與功能運作上將面臨重大轉變，變得更像是一台PC。