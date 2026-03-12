中東戰爭持續，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）遭到伊朗封鎖，更使得國際能源運輸受到阻礙。外媒指出，包含日本、韓國和東南亞國家等美國的亞洲盟友容易受石油和天然氣短缺的影響，美國針對伊朗的軍事行動，正迫使美國的亞洲盟友緊急應對可能導致經濟動盪的能源危機。但截至目前，這些國家向川普政府尋求指導或援助的呼籲，大多未得到回應。
亞洲國家的困境：命脈被切斷
根據Politico報導，亞洲經濟體是受此次伊朗戰爭影響最嚴重的地區，因為他們高度依賴通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）運輸的原油與液化天然氣（LNG）。自兩週前，美國與以色列對伊朗發動軍事行動之後，荷姆茲海峽的運輸幾乎陷入停滯。
三名亞洲官員與一名前美國官員表示，這段時間內，包括日本、泰國、越南、韓國等國，一直在試圖解讀美國總統川普（Doanld Trump）對戰爭反覆變動的說法，包括行動目標以及何時結束。
一名駐華盛頓的亞洲外交官表示：「我們沒有收到來自川普政府的任何溝通。理想情況下，我們只希望衝突趕快結束。」
該外交官指出，許多亞洲國家缺乏大規模國內儲備，「我們的石油儲備僅夠支撐約一個月的國內消費。」
另一名亞洲官員指出，即使無法立即結束戰爭，美國仍可以採取一些措施來緩解能源市場壓力，例如邀請其他國家加入計畫，為通過荷姆茲海峽的油輪提供保險保障。但川普政府沒有顯示出將採取此類措施的跡象。
混亂的戰略訊號與市場焦慮
儘管國際能源署（IEA）11日宣布，其成員國將釋出4億桶戰略石油儲備，為史上最大規模的協調釋放行動。但目前仍不清楚這是否能有效減輕亞洲國家的壓力。許多亞洲經濟體缺乏大量國內儲備，因此更容易受到價格飆升與供應中斷影響。
一名常駐華盛頓的亞洲外交官表示，「我們的石油儲備大約只夠國內消費一個月。」
川普11日表示，美國攻擊伊朗海軍應該能緩解外界對通過荷姆茲海峽船隻安全的擔憂，但這似乎並未顯著降低市場的不安。
另一名亞洲官員指出，川普一些暗示衝突可能長期持續的說法，正在加劇各國憂慮。他說，本國的警戒程度將取決於「這場衝突持續多久」。
川普11日暗示戰爭可能很快結束，但也提過可能需要4到6週，甚至要求伊朗「無條件投降」，這意味著衝突可能無限期延長。
儘管川普宣稱已重創伊朗海軍，但11日仍有一艘泰國貨輪在海峽遭「不明彈體」擊中起火。
印太地區的緊急應對措施
由於擔憂波斯灣供應在未來兩週內無法恢復，各國紛紛採取限流措施。
菲律賓與越南重啟疫情時期的「居家辦公」指令，以減少汽油需求；印度宣布對工業部門實施20%的天然氣供氣削減；日本宣布釋放部分戰略石油儲備，以補足進口缺口。
美國的侷限性與外交風險
報導指出，若美國讓亞洲盟友自行應對危機，可能會帶來長期外交影響。
歐巴馬政府時期、主管太平洋事務局的前副助理國務卿馬夏爾（Scot Marciel）表示：「各國使館需要、也期待得到資訊，說明美國在做什麼，並保證這只是短期問題，以及我們將如何協助。」
他說：「如果沒有這些說明，只會讓區域內更強烈地感覺到，美國政府並沒有真正努力成為一個可靠的夥伴。」
一名大宗商品交易員指出，美國的液化天然氣產能已達極限，「沒有任何短期措施能立即幫助亞洲，美國沒有管道或卡車能把天然氣運到那邊。」
報導指出，中國可能利用與德黑蘭的關係，確保前往中國的貨輪能安全通過海峽，進而緩解其國內壓力。據CNBC報導，這類運輸可能已經在進行。
自美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，油價已上漲超過29%，川普過去一週一直試圖安撫全球能源市場。
下週，日本首相高市早苗將前往華盛頓與川普會晤。前駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）直言：「總統在未諮詢盟友的情況下做出了決定，而他們正承受著後果。下週會面時，總統顯然需要體認到日本所承擔的代價。」
此外，儘管美國懷疑伊朗已開始在海峽佈雷，川普11日仍表示美軍已摧毀28艘佈雷艦，並放話要求伊朗停止阻撓，否則將面臨更嚴厲的報復。
