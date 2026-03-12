我是廣告 請繼續往下閱讀

美麗島電子報今（12）日公布最新民調，結果顯示若「藍白合」共推李四川支持度為39.1%對上蘇巧慧為38.0%，雙方相差僅1.1個百分點；若三人參選，則為蘇巧慧35.7%、李四川32.1%與黃國昌9.8％，而過去蘇巧慧與李四川差距曾是兩位數，如今差距縮小，蘇巧慧表示，這代表團隊的方向正確，所提出的政見願景也受到市民的肯定，「我會繼續努力，提出更多照顧市民、推動產業競爭力的願景和政策，爭取市民的認同」。美麗島電子報今日公布最新民調，結果顯示若「藍白合」共推李四川支持度為39.1%對上蘇巧慧為38.0%；若三人參選，則為蘇巧慧35.7%、李四川32.1%與黃國昌9.8％。民調調查範圍為新北市；調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾；調查時間為本月9日至11日；樣本規模成功完訪1070人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。對此蘇巧慧回應，自己與服務團隊已在新北市服務10年，也是唯一一個在這10年、和新北市一起成長的參選人，所以這500天以來，民調差距能夠從兩位數到現在追平，代表方向正確，所提出的政見願景也受到市民的肯定，「我會繼續努力，提出更多照顧市民、推動產業競爭力的願景和政策，爭取市民的認同」。