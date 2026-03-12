我是廣告 請繼續往下閱讀

中信金控今（12）日召開法人說明會，公布去（2025）年稅後盈餘為806.2億元，每股稅後盈餘（EPS）達4.08元，續創歷史新高，投資人也關心今年股利政策。對此，中信金總經理高麗雪表示，過去幾年配發率在6成上下，並以現金為主，目前會朝此方向跟董事會建議。法人則推估，股利有望上看2.5元。中信金2025年持續展現亮眼的獲利表現，稅後獲利續創歷史新高，EPS為4.08亦寫下歷史最佳紀錄，稅後股東權益報酬率（ROE）穩居全體金控之冠。在子公司方面，中信銀行2025年合併稅後盈餘達573億元，年成長16%，創下歷年新高。受惠於存放款規模擴大與利差走揚，淨利息收益年增近22%；財富管理、法人金融與信用卡等業務同步成長，帶動手續費收入年增近11%。海外市場表現亦十分亮眼，稅前獲利年增 16%，占整體銀行獲利3成以上，展現國際布局持續深化。隨著台灣高科技產業陸續到美國投資，高麗雪也提到，中信銀行持續強化美國分行、子行服務能力，預估今年上半年可開設洛杉磯分行、德州辦事處，美國子行則規劃增設鳳凰城分行以更靠近台商客群，提供放款、撥薪、房貸等業務。至於位於印度的古吉拉特邦金融特區（GIFT City）分行本月將正式開業，並持續評估第4間印度分行。在保險業務方面，台灣人壽持續深化通路經營並推出多元化商品，帶動分紅及投資型保單業績大幅成長，2025年新契約保費年成長54%。在投資方面，台灣人壽成功掌握市場契機，適時實現股票及私募基金的資本利得；惟因12月份額外提撥3成稅前獲利以強化外匯價格變動準備金，使2025年累計稅後盈餘為208.5億元，較2024年減少3%，整體財務表現仍屬穩健。至於今年股利政策，高麗雪表示，中信金去年EPS達4.08元，過去這幾年維持6成上下配發率，今年也會朝這方向跟董事會建議，至於是否也是全部發現金股利，她說，這幾年都是以發放現金為主，但最後仍要跟董事會報告後才能對外說明。法人預估，若依去年配發率6成來看，今年上看2.5元，以今日收盤價51.3元，股息殖利率約4.8%。