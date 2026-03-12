我是廣告 請繼續往下閱讀

▲銀赫（如圖）昔日耗時6年擔任練習生，他總是保持正向心態，「一定會成功的！一定做得到！」（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

SJ銀赫苦熬6年練習生！辛酸史起底

▲《宇宙啦啦隊》從海選800人中挑出28位參賽者，賽事激烈備受關注。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

SUPER JUNIOR銀赫主持的選秀實境節目《宇宙啦啦隊》7日首播大開紅盤，聲量熱度超高，銀赫先前分享道，接到主持棒邀約時猶豫了好幾天，「其實是我誤會了，我以為是叫我去當啦啦隊，原來是當主持人啊！」笑稱自己成為啦啦隊一點勝算也沒有，銀赫也回憶起出道前，耗時6年擔任練習生，過程中辛苦與壓力不停歇，但他總是自我勉勵，「一定會成功的！一定做得到！」如今於《宇宙啦啦隊》主持，錄影氛圍也使自己緊張兮兮。《宇宙啦啦隊》中，銀赫與製作人B2先前接受台灣大哥大MyVideo專訪，前者還原當初收到提案時並沒有立刻答應，「其實是我誤會了，我以為是叫我去當啦啦隊，原來是當主持人啊，知道之後我就馬上決定接了。」一席話讓現場笑聲不斷，被問到如果真的挑戰當啦啦隊是否可行？銀赫則謙虛回應：「如果要和這群參賽者競爭，我很確定自己沒有勝算，所以不行。」事實上，銀赫出身南韓造星名門「SM娛樂」，出道前歷經長達6年的練習生生活，談到對《宇宙啦啦隊》參賽者的心理建設，他回憶道，「很幸運的是，那段時間可能因為我的個性關係，我一直都保持很正向的心理狀態」，即使過程中有辛苦與壓力，總是告訴自己一定做得到，銀赫藉此鼓勵參賽者，「就算遇到困難，只要堅持『我做得到』的信念！」相當激勵人心。《宇宙啦啦隊》從海選800人中挑出28位參賽者，並送往韓國進行為期1個月的密集特訓，然而節目首集就直接淘汰4人，殘酷賽制讓銀赫也忍不住驚呼：「真的很殘忍！」製作人B2透露，每次公布淘汰名單時，製作團隊其實都非常忐忑，銀赫也坦言，由於錄影時不知道接下來會發生什麼變化，「每次錄影我都很緊張，但同時也非常享受這個過程。」內心期待不已。