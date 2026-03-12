我是廣告 請繼續往下閱讀

▲呼應白沙屯媽祖鑾轎「粉紅超跑」的文化話題，同時也延續品牌近年人氣商品，LA ONE Bakery今年春季推出新品麵包 「粉紅超寶」。（圖／LA ONE Bakery提供）

▲酒店祭出滿額扭蛋活動，凡單筆消費滿1,313元即可獲得一次扭蛋機會（每張發票限 兌換一次），最大獎為台中港酒店總統套房住宿券。（圖／台中港酒店提供）

每年農曆三月，各地媽祖遶境活動吸引大量信徒參與，「三月瘋媽祖」成為臺灣重要的民俗文化現象。呼應白沙屯媽祖鑾轎「粉紅超跑」的文化話題，同時也延續品牌近年人氣商品，南台灣米其林綠星旗下烘焙品牌 LA ONE Bakery 今年春季推出新品麵包 「粉紅超寶」。台中港酒店迎接開幕13週年以「回家」為主軸推出整合住房、餐飲與館內體驗的系列專案，邀請旅客再次走進海線。迎接高雄櫻花季音樂節，高雄洲際酒店BL.T33櫻花祭下午茶，憑櫻花季音樂節演唱會門票再享特調招待。LA ONE 表示，「粉紅超寶」是繼 紅豆元寶、巧克力奶酥元寶、芝麻元寶 之後推出的最新元寶麵包系列作品。此次推出的「粉紅超寶」，麵包體採用日本昭和霓虹吐司粉製作，搭配法國AOP認證的依思尼奶油，烘烤出柔軟細緻的口感；內餡則以紐西蘭奶油、比利時草莓巧克力調製成草莓奶酥，散發濃郁奶香與莓果氣息。麵包外層的粉紅色則來自紅麴粉，呈現春天般柔和的色澤，也讓整體造型更具記憶點。此外，麵包表面特別烙印 「勇」字，展現白沙屯媽祖徒步進香所代表的勇氣與信念，也為這款麵包增添奮勇向前的寓意。台中港酒店於週年慶推出「回家」主題住房專案，三月期間下訂即享週年優惠。同步針對家庭客群再加碼推出升等方案，讓家庭旅客能以更優惠價格體驗親子主題房型。除住房優惠外，週年慶期間也規劃線上與線下抽獎活動。館內滿額扭蛋活動最大獎為台中港酒店總統套房住宿券；線上則推出「周周抽住宿券」活動，至官方社群完成指定互動條件即可參與，每週抽出一位幸運旅客，共四位名額。飯店同步推出「饗趣海線」專案，行程可搭配高美濕地自然景觀與海洋館親＇子體驗。餐飲方面，樂滿地自助百匯早餐平日推出第二位加13元多一客（限大人使用），晚餐祭出13人同行招待3人用餐優惠等。台中港酒店總經理姜文偉表示，希望透過週年主題整合與在地串聯，讓「回家」成為旅人再次造訪梧棲與海線的理由。「2026高雄櫻花季音樂節」將於3月 13至15日盛大登場。高雄洲際酒店大廳酒吧BL.T33順應季節與在地人文風土為靈感設計的「櫻映午後・春日雅饗」櫻花祭主題下午茶，自推出以來亦獲得熱烈迴響。響應音樂盛事，即日起至4月30日，凡點購雙人下午茶並出示高雄櫻花季音樂節演唱會門票，即可免費兌換一杯櫻花主題特調。