全球油價因中東戰爭而飆升，國際能源署（IEA）11日宣布成員國將共同釋出4億桶緊急儲備石油，是IEA史上最大規模的一次平抑油價行動，不過，國際油價週四仍在上漲，顯示市場仍對能源供應穩定感到不安。對此，有外媒整理自2月底美國與以色列襲擊伊朗以來，各國油價漲幅排排行榜，排名第一的柬埔寨漲幅高達67.81％，我國則以4.6％漲幅排在第53名。
《半島新聞台》報導根據全球汽油價格（Global Petrol Prices）資料，整理各國零售油價價格，由於部分國家僅在每月月底公布數據，因此目前看到的資料還不完整，但也已經頗具參考價值。自伊朗戰爭爆發以來，油價漲幅最高的排行榜前10名如下：
1.柬埔寨、油價漲幅67.81％
2.越南、油價漲幅49.73％
3.奈及利亞、油價漲幅35.02％
4.寮國、油價漲幅32.94％
5.加拿大、油價漲幅28.36％
6.巴基斯坦、油價漲幅24.49％
7.馬爾地夫、油價漲幅18.54％
8.澳洲、油價漲幅18.23％
9.美國、油價漲幅16.55％
10.新加坡、油價漲幅15.59％
另外根據該榜統計，我國自伊朗戰爭以來的油價漲幅為4.6％，排在第53名；中國油價漲幅為10.45％，排在第20名。
報導指出，南亞國家普遍受影響較大，為了節約能源，孟加拉政府已下令所有公立和私立大學停課。在巴基斯坦，政府機關開始週休三日，學校停課，並有半數人員實施居家辦公。
油價和運輸價格密切相關，因此高油價也會推升食品價格。經濟學家威廉斯（David McWilliams）表示，「全球經濟的命脈是運輸。所謂運輸，就是把東西從A點送到B點，這本質上是一個物流問題、一個供應鏈問題，而歸根究底，運輸就是全球經濟運轉所需的能量」。
另外在低收入國家，由於民眾收入的很大一部分用於購買食品，並且國家大量進口糧食和化肥，油價上漲也可能會導致糧食短缺。石油同時也是塑膠製品、聚酯纖維、凡士林、化妝品等產品的原料，因此高油價造成的影響將廣泛滲透進經濟系統中。
