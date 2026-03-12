我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院版本國防特別條例即將付委審查。 國防部長顧立雄10日證實，在日前美方已公布的相關5項軍購中，M109A7自走砲、拖式飛彈（TOW）2B、標槍飛彈等3項的發價書將於3月15日到期，在3月6日也已收到「海馬士多管火箭系統(HIMARS)」的發價書（LOA），預計26日前必須完成簽署。立法院外交及國防委員會今（12）日召開黨團協商，朝野立委同意，授權行政院先行與美方簽署發價書。提案的民眾黨強調，相關要求是希望未來即便預算通過之後，也能有完整、透明的機制，避免再有以「國家安全」為由，規避民主審議與理性監督。朝野黨團協商結論指出，民眾黨團始終秉持國家利益高於政黨利益的核心價值，為確保國家戰略利益與盟友軍購發價書簽署期程的需求，避免我國國防因行政怠惰失職而產生延宕或缺口，並積極展現立法院民主彈性與應變能力，因此提案建請院會作成決議。另外，決議中也附加但書，要求國防部與美方完成發價書簽署後，必須立即向立法院提出完整的相關武器交付期程報告，並回歸審議常軌，履行政府完整說明的義務，避免再有以「國家安全」為由，規避民主審議與理性監督。