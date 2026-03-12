我是廣告 請繼續往下閱讀

面對即將到來的2026選戰，國民黨確定派李四川出戰新北市長，對上民進黨立委蘇巧慧。美麗島電子報今（12）日公布最新民調，如果「藍白合」國民黨、民眾黨共推李四川對上蘇巧慧，藍白合李四川的支持度為39.1%，而蘇巧慧為38.0%，僅相差1.1個百分點。根據美麗島最新的民調，對於剩下8個多月就要選新北市長，如果是李四川、蘇巧慧與黃國昌，三位候選人的支持度，李四川為32.1％、蘇巧慧35.7%、黃國昌則為9.8%，不投票與廢票有7.0%，沒有明確回答有15.5%。如果國民黨、民眾黨完成「藍白合」，雙方共推李四川出戰蘇巧慧的民調結果，藍白合李四川支持度為39.1%，蘇巧慧為38.0%，雙方差距1.1個百分點，不投票與廢票有7.6％，沒有明確回答有15.3%。至於藍白合共推黃國昌的話，藍白合黃國昌的支持度為28.0%，蘇巧慧為44.4％，不投票與廢票有12.8%，沒有明確回答則為14.8%。本次民調委託單位為美麗島電子報，由戴立安調查規劃，調查範圍為新北市，調查對象設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查時間為2026年3月9日至3月11日。由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）；以中華電信公司新北市住宅電話簿為基礎建置的電腦資料庫為抽樣架構，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後，為避免未登錄電話號碼的家戶無法被抽中，在抽取電話門號後由CATI系統主機進行撥號時，再藉由「隨機跳號」方式（random-digit-dial, RDD）替換該門號的末2碼，做為實際撥出的電話門號。樣本規模：成功完訪1070人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數依據新北市政府公布2026年2月民眾性別、戶籍行政區、年齡資料，與2025年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），此時整體樣本可視為具有代表性。