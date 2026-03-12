近期關於洛杉磯湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）與《外灘探秘》（Outer Banks）女星麥德琳·克萊恩（Madelyn Cline）秘密交往的傳聞鬧得沸沸揚揚。然而，根據知名八卦媒體《TMZ》的最新報導指出，這段緋聞完全子虛烏有，兩位當事人甚至從未謀面。
緋聞遭知情人士全盤否認
在唐西奇與未婚妻戈爾特斯（Anamaria Goltes）宣布分手後，有細心網友發現唐西奇與麥德琳克萊恩在社群媒體Instagram上開始互相關注，導致兩人正在交往的傳聞迅速發酵。不過，根據《TMZ》引述知情人士的消息指出：「他們兩人絕對沒有在一起，甚至可以說，他們這輩子根本沒見過面。」目前雙方的經紀公司均未對此傳聞做出正式回應。
這位斯洛維尼亞籍明星後衛在周三向《ESPN》發出聲明，證實已終止與長期伴侶戈爾特斯的婚約。唐西奇透露，目前的重心完全放在兩個女兒的監護權官司上。
「我深愛我的女兒們，並一直盡全力希望她們能在球季期間和我一起留在美國生活，但這一直無法實現，因此我最近做出了結束婚約的艱難決定。」唐西奇在聲明中表示，他將會為了女兒的幸福持續戰鬥，給予她們最好的生活。
據悉，戈爾特斯已於2025年5月搬回斯洛維尼亞，並向美國法院申請子女撫養費。報導更指出，自2025年12月小女兒奧莉維亞（Olivia）出生後，唐西奇就未曾見過兩個女兒。他曾試圖將長女加布里拉（Gabriela）帶回美國，但遭到當時未婚妻的阻攔。
場外風波不減場上神威 湖人保衛西區前四
儘管個人生活面臨巨大的心理壓力，唐西奇在場上的表現依舊無懈可擊。在週二擊敗明尼蘇達灰狼的關鍵戰役中，他狂砍31分、11籃板與11助攻的大三元數據，帶領湖人以120–106取勝。
這場勝利對湖人隊至關重要。目前湖人以40勝25敗暫居西區第4，領先第6名的灰狼僅1場勝差，並與第3名的休士頓火箭隊並列。鑑於上個賽季湖人在季後賽首輪慘遭灰狼隊淘汰，湖人眾將正全力拚搏，力爭更好的季後賽種子順位與主場優勢。
