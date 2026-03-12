我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今日活動現場由科博館、國際扶輪3462地區1-3分區各社社員與國小學童手持圓鍬及移植鏝參與實作，為臺灣原生植物苗木添加有機資材。（圖／科博館提供）

▲響應植樹節，科博館攜手國際扶輪及忠明國小舉辦苗木撫育及植樹活動，（圖／科博館提供）

響應植樹節，國立自然科學博物館今（12）日攜手國際扶輪3462地區1-3分區各社及臺中市忠明國小，在博館路上的「演化大道」舉辦苗木撫育及植樹活動，共同推動校園復育臺灣原生植物培育計畫，從階段性種植正式邁向長期維管，打造兼具生物多樣性與環境碳蓄積的韌性都市複層林，為城市生態系注入韌性力量。科博館行政副館長羅偉哲表示，去年植樹節已於演化大道兩側，完成軟毛柿、樹杞、華八仙等原生種樹苗初步植栽，今年深化為「撫育」導向，將工作重點由單純種植推進至長期養護。所謂苗木撫育包含健康監測、棲地整理及土壤改良，透過覆蓋有機資材與鬆土提升根域環境品質，確保複層林的生態成果得以穩健積累，落實科博館對環境調適的長遠承諾。羅偉哲指出，演化大道作為台中市指標性綠園道，承載了科博館長達16年的生態遠見。早在2010年，科博館即展開「演化大道黑板樹移（換）植計畫」，先行於黑板樹旁種下129株臺灣原生樹種鐵冬青，經過十餘年的耐心等待，待鐵冬青壯大成林，才於2023年正式接替原本的黑板樹，而這套「先植後移」的長遠思維，如今也成為國內行道樹更迭與都市林管理的關鍵參考標竿。今日活動現場由科博館、國際扶輪3462地區1-3分區各社社員與國小學童手持圓鍬及移植鏝參與實作，為台灣原生植物苗木添加有機資材，透過親手進行棲地維護與土壤改良，將課堂上的生態知識轉化為具體的栽植培育經驗，進而理解都市林長期維護的必要性。科博館生物學組錢易炘博士指出，科博館近年持續以台灣原生植物營造「韌性都市複層林」，透過喬木、灌木與地被植物的分層配置，營造層次分明的自然森林結構。此配置不僅能提升空間的生物多樣性，亦有助於增加碳蓄積量，並強化都市生態系在面對氣候變遷時的調節能力。