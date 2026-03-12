我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與伊朗的戰事持續，波斯灣與荷姆茲海峽船隻持續遭到攻擊，油價在周三再度上漲，高盛調高今年第四季杜布蘭特原油價格預測，並預計今年3月和4月的平均油價將升至110美元。根據路透報導，高盛將2026年第四季度的布蘭特原油（Brent）和西德州原油（WTI）價格預測，分別從每桶66美元和62美元，上調至71美元和67美元。高盛認為，由於美國與以色列對伊朗的戰爭，荷姆茲海峽的石油運輸將出現更長時間的中斷。路透指出，自2月28日戰爭爆發以來，布蘭特原油價格已上漲超過36%，而WTI則上漲約39%。兩大基準油價在週一曾突破每桶119美元，創下自2022年年中以來的最高水準。高盛分析師在週四的一份報告中表示，他們目前假設荷姆茲海峽的石油運輸量將有21天僅維持正常水平的10%，逐步恢復預計會花上30天；先前的預期是僅會中斷10天。高盛預計，布蘭特原油在3月和4月的平均價格將達到每桶98美元，之後到今年第四季預計回落至71美元。若海峽的石油運輸中斷長達一個月，高盛更預估3月和4月的平均油價將升至110美元，之後逐步回落，到第四季度降至76美元。高盛分析師表示，如果石油運輸在整個3月仍維持低迷，現貨油價可能會超過2008年每桶147美元的歷史高點。