韓國國會今（12）日召開全體會議，經朝野協商後一致通過《大韓民國與美利堅合眾國間關於戰略性投資之營運及管理特別法案》（簡稱：對美投資特別法案），距離執政黨共同民主黨去年11月26日提案時隔106天。綜合韓聯社等韓媒報導，韓國國會12日召開全體會議，針對對美投資特別法案進行表決。在295名出席議員中，以226票贊成、8票反對、8票棄權通過。韓國政府已啟動後續程序，以確保國會全體會議通過的《對美投資特別法》能順利實施。韓國政府12日表示，一旦特別法由國會移交，將迅速推動公布程序。據該特別法，法律將自公布之日起滿3個月後正式施行。該法案旨在履行韓美備忘錄（MOU），內容包含設立「韓美戰略投資公司」。該公司將組成「韓美戰略投資基金」，負責管理與營運公司撥款、委託資產及發行韓美戰略投資債券。政府將全額出資2兆韓元作為公司資本額。基金財源將透過政府撥款、韓國央行及外匯平準基金委託的外幣資產，以及發行政府保證債券等方式籌措。去年10月，韓美兩國達成協議，韓國以向美國投資3500億美元為條件，將對等關稅由25%降至雖然美國總統川普（Donald Trump）曾以韓國履行協議進度緩慢為由，施壓要求將關稅重新調升至25%，但美國聯邦最高法院已於上個月裁定該互惠關稅無效。不過美國先前已將韓國列入《貿易法》第301條的調查對象國，意圖以此取代原先的互惠關稅。