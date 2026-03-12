我是廣告 請繼續往下閱讀

兆豐金控今（12）日舉行線上法說會，2025年全年稅後淨利達350.38億元，年增率約1%，再創歷史新高，而截至今(2026)年2月底自結累計稅後淨利達69.97億元，持續穩居公股金控領導地位。對於投資人最關心的股利政策，兆豐金總經理張傳章表示，原則上將參酌往年平均配發率，並以現金股利為主，也將優於去年的1.6元，實際金額預計於4月董事會提報，並於通過後對外公告。張傳章表示，2025年以來，全球仍面臨關稅變動、地緣政治風險升溫及供應鏈重組加速等結構性挑戰，市場波動持續；然而在多重不確定因素交錯下，兆豐金控始終秉持「外部環境充滿挑戰，內部經營必須保持穩定」的核心理念，在波動中持續強化經營體質與風險控管，展現穩健經營成果。因應全球產業結構重組趨勢，兆豐金積極掌握AI、半導體供應鏈再分布、淨零轉型與綠能投資等新興商機，持續推動跨境金融、供應鏈金融與永續金融服務，協助企業客戶在高度不確定的環境中提升競爭力。子公司方面，兆豐銀行去年稅後淨利288.66億元。在AI與半導體產業需求帶動下，台幣放款年成長率8.1%；聯貸業務持續領先同業，高資產財富管理業務（AUM）規模達2462億元，展現深耕專業客群的成果。非銀行子公司亦呈現全面且穩健的成長態勢，其中票券子公司去年稅後淨利 25.25億元，年成長率14%，各項業務市佔率持續維持市場第一；證券子公司稅後淨利22.58億元，資本市場業務表現穩健；產險子公司稅後淨利7.61億元，年成長率高達85%，為集團成長之冠；AMC子公司稅後淨利2億元，年增24%；投信子公司稅後淨利1.24億元，年增35%，非銀行子公司整體表現亮眼。除了在核心金融領域展現強勁實力，張傳章進一步表示，面對台美關稅新制上路與台灣企業加速赴美布局的趨勢，兆豐集團將以「跨境整合、政策對接、風險共擔、效率提升」4大原則全力支援企業客戶。首先，在企業對美投資方面，兆豐銀行已備妥赴美建廠、併購、設備購置與營運周轉等多元融資解決方案，並善用政府金融支持工具—包括國發基金之海外投融資貸款、海外信用保證基金與規劃中的赴美投資信保機制—以協助降低企業與銀行的融資風險；同時憑藉銀行海外據點綿密的優勢，提供企業供應鏈跨國布局所需的在地化與跨境金融服務。張傳章總指出，集團去年的卓越表現，來自經營團隊長期秉持穩健經營的核心精神，並透過組織調整、創新金融服務與數位化能力提升營運效率，為集團未來發展奠定更具彈性的成長基礎。展望2026年，在各子公司獲利動能穩定的基礎下，兆豐金整體獲利表現可期，將持續以敏捷策略因應外部變局，落實「專業領航，績效發光」的經營目標，並以鞏固企業金融優勢為核心、拓展財富管理業務為成長動能，持續再創兆豐金控新高峰。