我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯快艇隊今（12）日在主場以153：128血洗明尼蘇達灰狼隊，當家球星雷納德（Kawhi Leonard）打出本季代表作，僅上場31分鐘便以驚人的75%命中率狂砍45分。一向以冷靜、嚴肅著稱的萊納德，今日不僅在場上展現統治力，賽後更被捕捉到露出笑容，在兩隊末節爆發衝突時面帶微笑，引發全球籃球迷熱烈討論。雷納德今日表現堪稱完美，全場20投15中、三分球9投6中，外加10罰9中。根據統計，雷納德成為NBA歷史上第二位能單場砍下「45分、5籃板、5助攻且命中率達75%以上，同時0犯規」的球員，上一位達成此神蹟的是1968年的張伯倫（Wilt Chamberlain）。此外，他也是史上單場砍下45分且真實命中率達90%以上，年齡第二大的球員，僅次於柯瑞（Stephen Curry）。美媒《NBA Memes》在賽後分享了萊納德在場邊開懷大笑的照片，並配文表示：「從未見過萊納德笑得如此開心。」而比賽結束後，場上發生了一段小插曲：灰狼隊里德（Naz Reid）與快艇隊馬圖林（Bennedict Mathurin）為爭奪比賽用球爆發口角，雙方球員隨即介入拉開。正當氣氛緊張之際，雷納德卻被捕捉到在一旁面帶微笑，輕鬆地說了一句：「看，打架了（Look, they fighting）。」這與他過往冷峻的形象形成強烈對比，讓網友紛紛留言表示：「開心的機器人最可怕」。在賽後採訪中，雷納德將出色的進攻歸功於團隊合作，特別稱讚了新隊友葛蘭（Darius Garland）帶來的活力，以及鄧恩（Kris Dunn）和小德里克瓊斯（Derrick Jones Jr.）在防守端的能量。談到個人第14個球季依然維持高效表現，雷納德表示：「感謝上帝和我自己。我有個健康的休賽期，能專注訓練。我不在乎外界的社交媒體評論，我只在乎職業道德與信念。」針對快艇隊從開季低迷到如今重返季後賽競爭行列，雷納德冷靜回應：「我們一直都在為季後賽席位而戰，未來仍需努力爭取每晚都變得更好。」