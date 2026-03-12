內政部今（12）表示，今（2026）年將率先在新北、高雄、臺南、嘉義市、南投及花蓮等6縣市，直接提供共計5,000戶、「市價打八折起」的社會住宅供民眾申請入住。不過，受矚目的社宅「全國統一登記平台」還得再等兩年，預計2028年底才能上線，目前臺北市社宅統一登記平台已上線，且「1次登記、終身受用」，被租屋族大推太方便了。
目標2032年達陣！50萬戶社宅還要拚
針對官方主推的「百萬戶租屋計畫」（百萬戶租屋家庭支持計畫），內政部明確訂出時間表，宣告將於121年（2032）全面達標。該計畫主要由「社會住宅50萬戶」與「租金補貼50萬戶」兩大板塊組成。若單看社宅現階段進度，截至今年2月底，全國直接興辦社宅約12.2萬餘戶，包租代管約10.7萬餘戶。兩者相加約22.9萬戶，距離50萬戶的長遠目標仍有努力空間，後續的供給量能依舊是外界關注焦點。
趕進度！未來3年再釋3.7萬戶招租
為了加速朝目標邁進，官方也立下短期規劃，預計自2026年至2028年間，全國將再增3.7萬戶社宅完工並投入招租。進一步檢視額度分配，其中中央興辦占了2.7萬戶，地方興辦則約1萬戶。內政部期盼透過直接興建、都更分回、容積獎勵等多管齊下的方式，維持穩定的租賃供給量能。
中央平台得等2年！北市一鍵申請、填一次就好
既然中央的「社會住宅全國統一申請登記平臺」預計得等到117年底才會正式上線，等不及的民眾不妨先多加利用地方資源。台北市政府今年初推出的「臺北市社宅統一登記平台」，系統直接串接戶政與財稅資料，民眾只要完成一次資格綁定成為「準申請人」，未來只要有社宅招租，系統就會主動通知，登入按下「我要申請」就能一鍵搞定。建議有租屋需求的民眾可先把握機會卡位，為未來的居住機會超前部署。
資料來源：內政部、臺北市社宅統一登記平台
我是廣告 請繼續往下閱讀
針對官方主推的「百萬戶租屋計畫」（百萬戶租屋家庭支持計畫），內政部明確訂出時間表，宣告將於121年（2032）全面達標。該計畫主要由「社會住宅50萬戶」與「租金補貼50萬戶」兩大板塊組成。若單看社宅現階段進度，截至今年2月底，全國直接興辦社宅約12.2萬餘戶，包租代管約10.7萬餘戶。兩者相加約22.9萬戶，距離50萬戶的長遠目標仍有努力空間，後續的供給量能依舊是外界關注焦點。
為了加速朝目標邁進，官方也立下短期規劃，預計自2026年至2028年間，全國將再增3.7萬戶社宅完工並投入招租。進一步檢視額度分配，其中中央興辦占了2.7萬戶，地方興辦則約1萬戶。內政部期盼透過直接興建、都更分回、容積獎勵等多管齊下的方式，維持穩定的租賃供給量能。
既然中央的「社會住宅全國統一申請登記平臺」預計得等到117年底才會正式上線，等不及的民眾不妨先多加利用地方資源。台北市政府今年初推出的「臺北市社宅統一登記平台」，系統直接串接戶政與財稅資料，民眾只要完成一次資格綁定成為「準申請人」，未來只要有社宅招租，系統就會主動通知，登入按下「我要申請」就能一鍵搞定。建議有租屋需求的民眾可先把握機會卡位，為未來的居住機會超前部署。