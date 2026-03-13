國家住宅及都市更新中心（國家住都中心）於台東推出的首座中央社宅「海濱好室」，昨（12）日舉辦招租服務據點啟用儀式，「海濱好室」不僅是台東縣首座社宅，更是全台第一座可看見海的社宅。「海濱好室」共推出189戶，包括套房型（117戶）、二房型（56戶）及三房型（16戶），從即日起開放申請到4月7日為止，預計6月30日抽籤，最快9月1日可入住。
海景第一排社宅招租中 線上24小時可申請
「海濱好室」位於台東市平等街，鄰近海濱公園、大同路商圈及縣治中心，周邊醫療、文教等生活機能完整。本案共釋出189戶，包括117戶套房型、56戶二房型及16戶三房型；受理申請期間從即日起至4月7日為止，預計6月30日抽籤，最快9月1日起陸續入住。為了方便民眾申請社宅，中央社宅採24小時「線上申請」模式，民眾可到「安居好室入口網」（https://www.socialhousing.tw）申請。若無法線上申請，國家住都中心也會派駐專業人員，於台東據點、台東稅務局現場提供實體諮詢與申請協助等服務。
內政部政務次長董建宏表示，從前總統蔡英文到賴清德總統，都高度重視居住正義。內政部除了積極興建社會住宅，也透過租金補貼、包租代管等措施，推動「百萬家庭租屋計畫」，並將社宅中的婚育宅比例提升至20%，回應青年與家庭的居住需求，也希望鼓勵更多人結婚生子。他指出，「海濱好室」是台東縣首座社會住宅，更是全台第一座看得到海的社宅，可說是海景第一排。在施工品質與公共空間規劃上也都不打折扣，展現中央照顧各地居住需求的決心。
台東地廣人稀、卻有租房困境 盼有社宅能留下人才
國家住都中心副執行長林純綺則表示，「海濱好室」從規劃設計、施工品質，到完工招租後的社區管理與營運，均秉持全國一致的標準，確保民眾無論在臺東或其他縣市都能享有優質安穩的居住環境。她指出，實體服務據點的啟用，不僅是居住政策的具體展現，更期望透過有溫度的實體諮詢服務，讓民眾能感受中央與地方攜手的成果。
台東縣副縣長王志輝表示，外界常以為台東地廣人稀、居住不成問題，但實際上許多年輕人回到台東後，常面臨租屋不易、租金偏高的困境，甚至影響人才留在台東發展。因此在中央推動社會住宅時，縣府在都市計畫、都市設計及建管等程序上全力協助，希望加快社宅落地。「海濱好室」是台東社宅的第一步，未來也將持續推動更多住宅供給，讓更多年輕人願意留在台東生活與發展。
台東中央社宅基本資料
■社宅名稱：海濱好室
■戶數：189戶
■地址：台東縣台東市成功路35號
■房型：套房型（14～16坪，117戶）、二房型（29坪，56戶）、三房型（40坪，16戶）。
■租金（含管理費）：套房型（14～16坪，117戶）4410元到8540元、二房型（29坪，56戶）8730元到1萬4910元、三房型（40坪，16戶）1萬1650元到2萬120元。
■申請期間：2026年3月9日至4月7日止
■抽籤日期：2026年6月30日
■入住時間：最快2026年9月1日
■24小時線上申請：「安居好室入口網」(https://www.socialhousing.tw)
■實體服務據點：台東縣政府稅務局（台東縣台東市中興路二段729號），周一至五上午9時至12時、下午1時30分至5時（國定假日除外）。
■諮詢服務專線：（02）8979-1799，周一至五上午8時30分至12時、下午1時30分至6時（國定假日除外）。
資料來源：國家住宅及都市更新中心
